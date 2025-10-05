نشأت الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال الجديدة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قوية خلال حديثه عن احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ52، معربًا عن قلقه من ابتعاد الجيل الجديد، خصوصًا من هم دون العشرين عامًا، عن معرفة تاريخ بلادهم وما مرت به من تحديات كبرى خلال فترة ما بين نكسة 1967 وانتصار 1973.

غياب الوعي التاريخي

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إنّ "الجيل الحالي لا يعرف شيئًا عن نصر أكتوبر ولا عن السنوات السوداء التي سبقت النصر"، مؤكدًا أن "الأزمة الحقيقية تكمن في غياب الوعي التاريخي والوطني لدى الشباب، مما يستدعي مواجهة المشكلة بدلًا من تجاهلها".



وأضاف "نحتفل اليوم بذكرى النصر، لكن علينا أن نتخيل حال الأمة المصرية قبل 52 عامًا، حين كان الآباء والأمهات يعيشون بين الخوف والترقب والأمل، وهي لحظات صنعت تاريخ هذا الوطن".



وطالب الديهي الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة الشؤون المعنوية ووزارات الثقافة والداخلية والدفاع، بإطلاق حملة وعي بصرية موجهة للأطفال والشباب ضمن المناهج الدراسية.



وتابع "أولادنا محتاجين جرعة وعي بصرية وليست سمعية، نريدهم أن يروا بلدهم وتاريخهم ومشروعاتهم الوطنية بعينهم، ليعرفوا من هم وماذا تحقق منذ نصر أكتوبر وحتى الجمهورية الجديدة".

قاعدة محمد نجيب

واختتم حديثه بدعوة واضحة قائلاً: "اللهم بلغت.. اللهم فاشهد افتحوا المدارس والمراكز، خذوا أبناءنا في جولات تعريفية إلى سيناء، وقاعدة محمد نجيب، والأنفاق، وكل الإنجازات التي تحققت، ليعرفوا حكاية وطنهم وحكاية آبائهم".