قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نواب وسياسيون: نصر أكتوبر سيظل علامة فارقة ونقطة مضيئة في تاريخ مصر
الأرصاد: منخفض جوي يضرب عدة محافظات.. أمطار غزيرة منتصف الأسبوع
برلماني: دعم الحكومة للقطاع الزراعي خطوة استراتيجية لحماية صغار الفلاحين
الرئيس الفرنسي يعين حكومة جديدة
انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين
مندوبو 8 دول يشيدون بمهنية وخبرة مرشح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو
موعد شهر رمضان 2026- 1447هــ
الأوقاف: التعليم من أشرف المهن وأعظمها أثرًا في بناء الإنسان
شيكا رجل مباراة فاركو ووادي دجلة بالدوري
دوري أبطال إفريقيا| تأهل بيراميدز لدور الـ 32 بعد فوزه على الجيش الرواندي
الخارجية تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات 6 أكتوبر
أسعار الذهب اليوم.. الجنيه وصل كام؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: جيل كامل لا يعرف تاريخ بلده.. ومطلوب حملة وعي بصرية للأجيال الجديدة

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمد البدوي

وجه الإعلامي نشأت الديهي، رسالة قوية خلال حديثه عن احتفالات مصر بذكرى نصر أكتوبر المجيد الـ52، معربًا عن قلقه من ابتعاد الجيل الجديد، خصوصًا من هم دون العشرين عامًا، عن معرفة تاريخ بلادهم وما مرت به من تحديات كبرى خلال فترة ما بين نكسة 1967 وانتصار 1973.

غياب الوعي التاريخي

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إنّ "الجيل الحالي لا يعرف شيئًا عن نصر أكتوبر ولا عن السنوات السوداء التي سبقت النصر"، مؤكدًا أن "الأزمة الحقيقية تكمن في غياب الوعي التاريخي والوطني لدى الشباب، مما يستدعي مواجهة المشكلة بدلًا من تجاهلها".


وأضاف "نحتفل اليوم بذكرى النصر، لكن علينا أن نتخيل حال الأمة المصرية قبل 52 عامًا، حين كان الآباء والأمهات يعيشون بين الخوف والترقب والأمل، وهي لحظات صنعت تاريخ هذا الوطن".


وطالب الديهي الجهات المعنية، وعلى رأسها إدارة الشؤون المعنوية ووزارات الثقافة والداخلية والدفاع، بإطلاق حملة وعي بصرية موجهة للأطفال والشباب ضمن المناهج الدراسية.


وتابع "أولادنا محتاجين جرعة وعي بصرية وليست سمعية، نريدهم أن يروا بلدهم وتاريخهم ومشروعاتهم الوطنية بعينهم، ليعرفوا من هم وماذا تحقق منذ نصر أكتوبر وحتى الجمهورية الجديدة".

قاعدة محمد نجيب

واختتم حديثه بدعوة واضحة قائلاً: "اللهم بلغت.. اللهم فاشهد افتحوا المدارس والمراكز، خذوا أبناءنا في جولات تعريفية إلى سيناء، وقاعدة محمد نجيب، والأنفاق، وكل الإنجازات التي تحققت، ليعرفوا حكاية وطنهم وحكاية آبائهم".

نشأت الديهي الإعلامي نشأت الديهي احتفالات مصر نصر أكتوبر الشؤون المعنوية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

حادث تصادم

مصرع شخص وإصابة 10 في انقلاب ميكروباص على طريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية

ترشيحاتنا

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل العالم الإرسالي والمهاجرين

وزيرة التنمية المحلية

وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية الجامعة الألمانية الدولية بتخريج دفعة جديدة من الطلاب

أرشيفية

الزناتي: انتصار أكتوبر نموذج في التضحية.. والمعلم شريك في بناء الوعي

بالصور

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

أحدث ظهور لرانيا يوسف رفقة زوجها فى العرض الخاص لفيلم هيبتا ٢

رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال
رانيا يوسف وزوجها احمد جمال

سلمى أبو ضيف وزوجها على السجادة الحمراء لعرض فيلم هيبتا 2

سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها
سلمي ابو ضيف وزوجها

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: أكتوبر يعود بالسؤال الأخطر.. من سرق روح النصر؟

المزيد