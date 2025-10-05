قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصديري الصناعات الغذائية: دعم الدولة وراء فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية
موعد صرف معاشات نوفمبر بعد الزيادة الأخيرة
تعرف علي موعد عودة فريق الأهلي للتدريبات
تفاصيل مبالغ تأمين الترشح وإجراءات خوض انتخابات مجلس النواب 2025
حماية المستهلك: تلقينا 20,390 شكوى و99 بلاغًا بشأن التلاعب في الأسعار خلال سبتمبر
الفصائل الفلسطينية: بدأنا جمع جثث المختطفين.. وأبلغنا واشنطن بموافقتنا على تسليم الأسلحة
استمرار عمليات العد والفرز في أكبر لجان الاقتراع بسوريا
جيش الاحتلال: اعترضنا طائرة مسيرة أطلقت من اليمن في إيلات
المخدرات.. محمد صبحي:هناك مؤامرة تستهدف تدمير ثلاثة أو أربعة أجيال من الشباب
الزمالك مهدد بإيقاف جديد للقيد خلال 20 يوما بسبب مستحقات جوميز وجروس
إعلام عبري: انطلاق صفارات الإنذار في إيلات تحذر من احتمال دخول مسيرات
محمد صلاح يصل القاهرة لقيادة الفراعنة نحو حلم المونديال
توك شو

"الغرف السياحية": الاستثمارات الفندقية الجديدة تدعم نمو السياحة وتستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

فنادق سياحية
فنادق سياحية
علي مكي

قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاستثمارات الفندقية الجديدة تشكل خطوة مهمة ضمن المحاور التي تعمل عليها الدولة لتعزيز نمو السياحة المصرية، والتي شهدت قفزات متتالية وأرقامًا قياسية للموسم الثالث على التوالي.

وأشار الدكتور زعير، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، سواء من خلال الفنادق التي أنشأتها الدولة أو من خلال الاستثمارات الخاصة المتنوعة، مضيفًا أن عدد السياح في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 8.7 مليون سائح بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات بوصول العدد إلى 18 مليون سائح بنهاية موسم 2025، خاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس ورأس السنة وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وحول خطة تشغيل حوالي 50 فندقًا في مناطق تمتد من رأس الحكمة إلى السخنة وزايد الجديدة، أوضح أن اختيار هذه المناطق يستند إلى معايير جذب السياح، مشيرًا إلى أهمية توفر مناطق جذب سياحي جديدة ومتميزة، إلى جانب شبكة طرق جيدة تسهل الوصول إلى هذه المناطق، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار الفندقي.

وأضاف أن الدولة أنجزت مشاريع بنية تحتية مهمة، مثل الربط بين المدن السياحية المختلفة، مما ساهم في دخول مناطق جديدة مثل الساحل الشمالي، مرسى مطروح، سيوة، والوحات، وسانت كاترين إلى خارطة السياحة المصرية والعالمية.

الغرف السياحية الفنادق سياح

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

محافظ الشرقية يضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بالزقازيق

محافظ الشرقية

هبة قطب تكشف مفاجأة في فرح ابنتها دينا

هبة قطب

طريقة عمل العجة.. اعرفي المقادير

طريقة عمل العجة

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

شيراز وحسام حبيب

حسام حبيب واللبنانية شيراز.. من صورة رومانسية إلى قطيعة على إنستجرام

