"الغرف السياحية": الاستثمارات الفندقية الجديدة تدعم نمو السياحة وتستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2030

قال الدكتور وائل زعير، عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الاستثمارات الفندقية الجديدة تشكل خطوة مهمة ضمن المحاور التي تعمل عليها الدولة لتعزيز نمو السياحة المصرية، والتي شهدت قفزات متتالية وأرقامًا قياسية للموسم الثالث على التوالي.

وأشار الدكتور زعير، خلال مداخلة مع الإعلامي محمد المهدي، على قناة "إكسترا نيوز"، إلى أن الدولة تستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، مشددًا على أهمية زيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق، سواء من خلال الفنادق التي أنشأتها الدولة أو من خلال الاستثمارات الخاصة المتنوعة، مضيفًا أن عدد السياح في النصف الأول من العام الحالي وصل إلى 8.7 مليون سائح بزيادة 22% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات بوصول العدد إلى 18 مليون سائح بنهاية موسم 2025، خاصة مع اقتراب احتفالات الكريسماس ورأس السنة وافتتاح المتحف المصري الكبير.

وحول خطة تشغيل حوالي 50 فندقًا في مناطق تمتد من رأس الحكمة إلى السخنة وزايد الجديدة، أوضح أن اختيار هذه المناطق يستند إلى معايير جذب السياح، مشيرًا إلى أهمية توفر مناطق جذب سياحي جديدة ومتميزة، إلى جانب شبكة طرق جيدة تسهل الوصول إلى هذه المناطق، ما يجعلها بيئة مثالية للاستثمار الفندقي.

وأضاف أن الدولة أنجزت مشاريع بنية تحتية مهمة، مثل الربط بين المدن السياحية المختلفة، مما ساهم في دخول مناطق جديدة مثل الساحل الشمالي، مرسى مطروح، سيوة، والوحات، وسانت كاترين إلى خارطة السياحة المصرية والعالمية.