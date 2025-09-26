قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دعاء الجمعة الأولى من ربيع الثاني للأموات.. 22 كلمة تجلب لهم الشفاعة
مصر تدعو لدعم الأونروا وتؤكد أن الاعتراف بفلسطين يجب أن يترجم لدولة مستقلة
تنازل وتصالح.. إخلاء سبيل نجل أحمد رزق في ضرب زميله
رسميا.. أمريكا تشتري تطبيق تيك توك في صفقة بـ 14 مليار دولار
سلطة الطيران توقع مذكرة تفاهم مع إياتا لتعزيز منظومة السلامة الجوية
محمد يوسف: لن نعلن عن أي تفاصيل تخص هوية مدرب الأهلي
تعظيم دور نهر النيل.. النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري
بالإجماع.. أعضاء نقابة المهن التمثيلية يرفضون استقالة أشرف زكي
ترامب: لن أسمح لإسرائيل بضم الضفة الغربية
السفير البريطاني: إزالة الحواجز أمام سفارتنا لا تؤثر على قوة العلاقات مع مصر
حالة اكتئاب.. فرارجي ينهي حياته لمروره بأزمة نفسية بالوراق
تصالح بـ 400 ألف جنيه| عامل السيرك: أنوسة أختي وسأتزوج قريبًا.. وكوته ترد بصورة سيلفي مع شقيقها من موسكو ..صور
أخبار البلد

عضو الغرف السياحية: مصر بقيادة الرئيس السيسي أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

 قال خبير السياحة محمد فاروق يوسف،عضو الاتحاد المصري للغرف السياحية إن الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، الذي يوافق السابع والعشرين من سبتمبر من كل عام، يمثل فرصة مهمة لتسليط الضوء على الدور الحيوي الذي تلعبه السياحة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب.

وأضاف الخبير السياحي محمد فاروق يوسف - في تصريح اليوم "الخميس " - أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أولت اهتماماً كبيراً بقطاع السياحة من خلال مشروعات البنية التحتية،وتطوير شبكة الطرق والمطارات،والارتقاء بالخدمات السياحية والفندقية بما يتماشى مع المعايير العالمية.

ولفت إلى أن شعار هذا العام لليوم العالمي للسياحة "السياحة والابتكار من أجل مستقبل مستدام" يعكس التوجه العالمي نحو توظيف التكنولوجيا والرقمنة في خدمة القطاع السياحي، وهو ما يتطلب تكثيف الجهود لتطوير أنظمة الحجز الإلكترونية،وتحسين أدوات التسويق الرقمي، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من أجل جذب المزيد من السياح .

وأكد أن السياحة أصبحت أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والعالم،لافتا إلى أن مصر بما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة،سواء على مستوى السياحة الأثرية والحضارية أوعلى مستوى سياحة الشواطىء على البحرين الأحمر والمتوسط،والسياحة الدينية والعلاجية والبيئية،قادرة على أن تظل واحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم.

وأوضح أن السياحة ليست فقط مورداً اقتصادياً،بل هي أداة لتعزيز القوة الناعمة لمصر وإبراز صورتها الحقيقية أمام العالم،مشيراً إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يجب أن يكون بمثابة دعوة لمزيد من العمل الجاد من أجل رفع مستوى الخدمات وتدريب الكوادر البشرية، حتى تظل السياحة المصرية في الصدارة وتستعيد مكانتها كقاطرة للتنمية.

وقال يوسف " إن المستقبل يحمل فرصاً واعدة للقطاع السياحي في مصر إذا ما تم استثمارها بالشكل الأمثل، مؤكداً أن التكامل بين رؤية الدولة وجهود المستثمرين والعاملين بالسياحة سيكون هو المفتاح لتحقيق طفرة حقيقية تنعكس على الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية الشاملة.

وعن السياحة بمحافظة بني سويف،قال محمد يوسف فاروق إبن محافظة بني سويف:" بني سويف تزخر بالعديد من المقومات السياحية غير المستغلة بالشكل الكافي مثل : المناطق الأثرية الفرعونية والقبطية والإسلامية،إلى جانب طبيعتها الزراعية الفريدة، مما يجعلها قادرة على أن تكون وجهة سياحية داخلية وخارجية متميزة إذا تم الترويج لها بشكل فعال .

السياحة الاتحاد المصري العالمي السياح الاقتصاد الوطني

