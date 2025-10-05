البديوي: دروس أكتوبر خريطة طريق للمستقبل.. والنصر الحقيقي يكمن في وعي الأمة ووحدتها

هنأ النائب محمد البديوي، عضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضباط وجنود الجيش المصري الباسل، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، مؤكدًا أن هذا اليوم سيبقى علامة مضيئة في تاريخ الأمة، ورمزًا لقدرة المصريين على صنع المستحيل حين تتوحد إرادتهم خلف راية الوطن.

وقال النائب محمد البديوي، إن السادس من أكتوبر كان معركة على الوعي، انتصرت فيها مصر حين استردت ثقتها بنفسها، وأثبتت أن الإرادة حين تتوحد، تصنع المعجزات، وهذا اليوم المجيد أعاد تعريف القوة والمعنى معًا، حين تلاقت البندقية مع الإيمان، والعقل العسكري مع نبض الشعب، والقيادة الواعية مع روح الوطن التي لا تعرف الانكسار.

وأشار إلى أن درس أكتوبر لا يزال حاضرًا، فالأمم لا تنتصر مرتين بالسلاح، بل تنتصر مرة بالسيف ومرة بالعقل، واليوم، تواجه مصر تحديات معاصرة — في الاقتصاد، والإقليم، — بروح الجندي ذاته الذي كان يعبر القناة تحت وابل النيران، مؤمنًا بأن بعد العبور حياة.

وشدد النائب محمد البديوي على أن القيادة السياسية الحالية تسير على قوي يجمع بين الشجاعة في القتال والجرأة في القرار، وتدفع نحو سلامًا لا ينقص من الكرامة بل يضيف إليها.

وأكد قائلا :"واجبنا اليوم أن نصون النصر بالعمل، وأن نحمي السلام بالوعي، وأن نُكمل عبور مصر من ضفة التحدي إلى ضفة المستقبل".