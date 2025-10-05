نضال الأحمدية للميس الحديدي: فضل شاكر محترم وبريء ولم ينضم لجماعة إرهابية ولم يقتل أحدا من الجيش

كشفت الإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية عن توقعاتها لمسار محاكمة الفنان فضل شاكر بعد تسليم نفسه، قائلة:"أعتقد أن أي دولة لم تتدخل في تلك القضية مؤخرًا، وقد تكون طلبت لُطفًا، لكنها لم تتجاوز السيادة اللبنانية، وهذه المرة المحكمة ستكون قاسية. لكن هناك ظروفًا سوف تؤخذ بعين الاعتبار، مثل أنه ظل مسجونًا 13 سنة، وأنه مريض وحالته الصحية صعبة، بالإضافة إلى دوافع داخلية في المجتمع اللبناني، وهي الطائفية المقيتة وظروف القبائل والعائلات، والجميع يعلمها".



وأضافت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار":"فضل شاكر عاد للغناء لأنه لم يعتزل. وعندما قرر الاعتزال في عام 2012، جاء ذلك بعد خسارته لبيته ومطعمه، وخسر كل شيء. حينها تم اضطهاده، وفكر مثل أي لبناني سُرق منه الأمان".

وشددت على أنها مؤمنة بأنه بريء ولم يقتل أحدًا من الجيش اللبناني، قائلة:"شخص رقيق، ولطيف، ومحترم، ومرتب، وحنون، ولا يمكن أن ينضم لجماعة إرهابية، ولم يقتل أحدًا من الجيش اللبناني".



وردًا على سؤال الحديدي: هل فضل شاكر مدين باعتذار لجمهوره؟علّقت قائلة:"يعتذر عن ماذا؟ ماذا يقول؟ إنهم اعتدوا عليه وشرّدوه مع أسرته، وعاش في غرفة على السطح؟ لمن يعتذر؟ للدولة اللبنانية التي لم توفر له الحماية وقتها حينما لجأ إليهم؟"