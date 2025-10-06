قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
برلمان

برلماني: نصر أكتوبر لحظة فارقة أعادت تشكيل وعي الأمة ورسخ إرادة الشعوب في التحرير

نصر اكتوبر
نصر اكتوبر
ماجدة بدوى

قال النائب مجدي البري، الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بحزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن ذكرى السادس من أكتوبر لا تُستحضر فقط بوصفها انتصارًا عسكريًا، بل باعتبارها لحظة فارقة أعادت تشكيل وعي أمة، ورسّخت يقينًا عميقًا بأن إرادة الشعوب قادرة على انتزاع النصر مهما بلغت التحديات.

ذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد

وأكد "البري"، في تهنئته للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والقوات المسلحة الباسلة، بمناسبة الذكرى الـ52 لنصر أكتوبر المجيد، أن روح أكتوبر لم تظل حبيسة الماضي، بل أصبحت جزءًا لا يتجزأ من مشروع الدولة الوطنية الحديثة، مشيرًا إلى أن مصر تعيش اليوم عبورًا جديدًا نحو المستقبل بقيادة الرئيس السيسي، عنوانه "البناء والتنمية"، وبنفس العزيمة التي خاض بها أبطالنا معركة التحرير.

وأضاف النائب مجدي البري أن حديث الرئيس السيسي بهذه المناسبة العظيمة لم يكن استدعاءً للتاريخ بقدر ما كان استثمارًا له، لربط "روح النصر" بـ"واقع البناء"، مؤكدًا أن عبارة "النصر لا يُمنح بل يُنتزع" تُجسد فلسفة الدولة المصرية الحديثة، التي تُؤمن بأن التنمية، مثل التحرير، لا تُمنح بل تُنتزع بالإرادة والتخطيط والعمل المتواصل.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تزامن ذكرى نصر أكتوبر هذا العام مع ظروف إقليمية دقيقة، يضع على عاتق المصريين مسؤولية مضاعفة في الحفاظ على وحدة الصف الوطني، والوقوف خلف القيادة السياسية، لمواجهة التحديات، وحماية الأمن القومي، ومواصلة مسيرة التنمية، وصون ما تحقق من مكتسبات.

وأشار إلى أن الرئيس السيسي قدم خلال كلمته بمناسبة ذكرى النصر، رؤية متكاملة تجمع بين الماضي والمستقبل، وتُعيد التذكير بدروس العبور العظيم في 1973، والتي تتجلى اليوم في "العبور التنموي"، عبر مشاريع قومية كبرى تبني دولة قوية، وعادلة، وحديثة.

وتابع الأمين المساعد لأمانة التنظيم المركزية بالحزب، أن كلمة الرئيس حملت أيضًا رسالة واضحة بشأن الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، حيث عبّر عن رفض مصر القاطع لكل محاولات تصفية القضية أو تهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه المواقف الوطنية والمشرفة ستظل علامات مضيئة في تاريخ مصر القومي، وستتفاخر بها الأجيال القادمة.

وفي ختام تصريحه، شدد "مجدي البري" على أن نصر أكتوبر لم يكن حدثًا عابرًا، بل هو ركيزة تأسيس وطني ومعنوي للدولة المصرية الحديثة، وأن ملحمة العبور ستظل مصدر إلهام دائم في كل معارك الوطن، سواء كانت معارك السلاح أو معارك البناء، وهو ما نعيشه اليوم في ظل قيادة وطنية واعية.

نصر أكتوبر الرئيس السيسي وح العبور النائب مجدي البري

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال

ولاية أمريكية تقرر فجأة إلغاء رخص قيادة سائقي الشاحنات لغير المواطنين

تكساس الأمريكية

تويوتا تتهم منافسيها ببيع سيارات هجينة مزيفة لتضليل السائقين

تويوتا

بشرة خالية من المكياج.. رانيا يوسف تثير الجدل رفقة زوجها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

