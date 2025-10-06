حاتم باشات مهنئاً بذكرى نصر 73: روح أكتوبر ستظل مصدر إلهام في مواجهة التحديات

تقدم اللواء حاتم باشات رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي و الشعب المصري العظيم، وقواتنا المسلحة الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد.

ملحمة وطنية ستظل خالدة في وجدان كل مصري

وأكد باشات - في تصريحات اليوم - أن نصر أكتوبر أعاد لمصر والأمة العربية عزتها وكرامتها، وكتبت قواتنا المسلحة بأحرف من نور ملحمة وطنية ستظل خالدة في وجدان كل مصري.

وشدد على أن أن روح أكتوبر كانت وستظل مصدر إلهام دائم في مواجهة التحديات، سواء في معارك الدفاع عن الوطن أو في معركة التنمية التي تخوضها الدولة اليوم و أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعيش امتدادا لتلك الروح التي صنعت النصر، حيث تخوض معركة البناء والتطوير بنفس العزيمة التي خاض بها أبطالنا معركة التحرير، من أجل إقامة دولة قوية حديثة والجمهورية الجديدة



ولفت إلى ان ذكرى النصر تأتي هذا العام والمنطقة تمر بظروف دقيقة وتحديات متلاحقة، تؤكد أهمية وحدة الصف الوطني ووقوف الشعب المصري بكل فئاته خلف قيادته الحكيمة، دفاعًا عن الأمن القومي، وصونًا لمكتسبات الوطن، ومواصلة لمسيرة البناء والتنمية.