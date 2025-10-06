السجن المشدد عقوبة الضرب إذا أدى إلى الموت طبقا للقانون

حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة الضرب إذا أدى إلى الموت ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

عقوبة الضرب

تنص المادة 236 من قانون العقوبات على أن: كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت؛ يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

ونصت المادة 240 من قانون العقوبات أيضا لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن بدء إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة لطالبي الترشح لانتخابات مجلس النواب، بالتزامن مع دعوة الناخبين، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، لتيسير إجراءات الكشف الطبي والمعملي للمرشحين.

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عن القائمة الكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية المعتمدة لإجراء هذه الفحوصات في جميع أنحاء الجمهورية، مع تحديد آليات خاصة لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين من ذوي الإعاقة، لضمان دقة التقارير وتوافقها مع المتطلبات القانونية.

المرشحون ذوي الإعاقة

وفيما يخص المرشحين ذوي الإعاقة، أوضح الدكتور عبد الغفار أن الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ستتولى مسؤولية توقيع الكشف الطبي عليهم، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قرار وزير الصحة والسكان رقم 529 لسنة 2025.

وأضاف أن الإدارة ستعد تقريراً فنياً بنتيجة الكشف لكل طالب ترشح، يتضمن تحديداً دقيقاً لنوع الإعاقة وماهيتها،وأكد المتحدث الرسمي أن القائمة شملت جميع المحافظات لضمان تغطية شاملة لكل الدوائر الانتخابية، وفيما يلي التفاصيل حسب كل محافظة:

• محافظة القاهرة: المجلس الطبي العام التابع للمجالس الطبية المتخصصة، مستشفى منشية البكري العام، مستشفى المنيرة العام، مستشفى حلوان العام، مستشفى عين شمس العام، مستشفى شبرا العام، مستشفى دار الشفاء، مستشفى السلام التخصصي، معهد ناصر للبحوث، مستشفى القاهرة الجديدة، مستشفى زايد آل نهيان، ومستشفى الجمهورية التعليمي.

• محافظة الإسكندرية: المجلس الطبي العام التابع للمجالس الطبية المتخصصة، مستشفى الجمهورية العام، مستشفى أبو قير العام، مستشفى العامرية العام، مستشفى رأس التين العام، مستشفى شرق المدينة، مستشفى القباري، ومستشفى العجمي.

• محافظة الجيزة: المجلس الطبي العام التابع للمجالس الطبية المتخصصة، مستشفى الصف المركزي، مستشفى التحرير العام، مستشفى أوسيم المركزي، مستشفى الشيخ زايد التخصصي، مستشفى الهرم، ومستشفى العجوزة.

• محافظات القناة (بورسعيد، السويس، الإسماعيلية): المجلس الطبي العام في كل محافظة.

• محافظة القليوبية: المجلس الطبي العام، مستشفى شبين القناطر، مستشفى طوخ المركزي (المركز الطبي)، مستشفى قليوب التخصصي، مستشفى ناصر التخصصي، ومستشفى بنها التعليمي.

• محافظة الشرقية: المجلس الطبي العام، مستشفى القنايات العام، مستشفى بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى السعديين، مستشفى منيا القمح، مستشفى أبو كبير العام، ومستشفى الأحرار التعليمي.

• محافظة الدقهلية: المجلس الطبي العام، مستشفى السنبلاوين المركزي، مستشفى دكرنس المركزي، مستشفى ميت غمر العام، مستشفى بلقاس المركزي، ومستشفى المنصورة الدولي.

• محافظة المنوفية: المجلس الطبي العام، مستشفى قويسنا العام، مستشفى أشمون العام، مستشفى منوف العام، مستشفى بركة السبع، ومستشفى شبين الكوم التعليمي.

• محافظة الغربية: المجلس الطبي العام، مستشفى طنطا العام، مستشفى كفر الزيات المركزي، مستشفى المحلة العام، ومستشفى زفتى العام.

• محافظة كفر الشيخ: المجلس الطبي العام، مستشفى كفر الشيخ العام، مستشفى دسوق العام، مستشفى بيلا المركزي، مستشفى سيدي سالم المركزي، ومستشفى بلطيم التخصصي.

• محافظة البحيرة: المجلس الطبي العام، مستشفى كفر الدوار، مستشفى إيتاي البارود، مستشفى كوم حمادة التخصصي، ومستشفى دمنهور التعليمي.

• محافظة دمياط: المجلس الطبي العام، مستشفى كفر سعد، ومستشفى دمياط التخصصي.

• محافظة الفيوم: المجلس الطبي العام، ومستشفى الفيوم العام.

• محافظة بني سويف: المجلس الطبي العام، مستشفى الواسطى، مستشفى بني سويف التخصصي، مستشفى إهناسيا التخصصي، ومستشفى الصحة النفسية.

• محافظة المنيا: المجلس الطبي العام، مستشفى مغاغة، مستشفى صدر المنيا، مستشفى ديرمواس، مستشفى ملوي التخصصي، ومستشفى سمالوط التخصصي.

• محافظة أسيوط: المجلس الطبي العام، مستشفى البداري، مستشفى منفلوط، مستشفى الإيمان العام، ومستشفى أبو تيج التخصصي.

• محافظة سوهاج: المجلس الطبي العام، مستشفى طهطا العام، مستشفى البلينا المركزي، ومستشفى سوهاج العام.

• محافظة قنا: المجلس الطبي العام، مستشفى قنا العام، مستشفى نجع حمادي، ومستشفى قفط التخصصي.

• محافظة الأقصر: المجلس الطبي العام، ومستشفى الأقصر الدولي.

• محافظة أسوان: المجلس الطبي العام.

• المحافظات الحدودية:

◦ شمال سيناء وجنوب سيناء: المجلس الطبي العام في كل محافظة.

◦ محافظة البحر الأحمر: المجلس الطبي العام، مستشفى الغردقة العام، ومستشفى القصير التخصصي.

◦ محافظة الوادي الجديد: المجلس الطبي العام، ومستشفى الخارجة التخصصي.

◦ محافظة مطروح: المجلس الطبي العام، مستشفى مطروح العام، ومستشفى العلمين التخصصي.

وفي خطوة تهدف إلى توحيد معايير الفحص وضمان دقته، حددت الوزارة الإدارة المركزية للمعامل التابعة لها، بالإضافة إلى “المعامل المشتركة” في المحافظات، لتتولى سحب عينات فحص المخدرات والمسكرات لطالبي الترشح في مختلف محافظات الجمهورية.

وتأتي هذه الإجراءات لتعزيز الشفافية والالتزام بالمعايير الطبية والقانونية في عملية الانتخابات، مع التأكيد على توافر جميع الإمكانيات لإنجاز الفحوصات في أسرع وقت ممكن.