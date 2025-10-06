قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
الصحة والصناعة: السيطرة على نواقص الأدوية عبر توفير المثائل والبدائل
ضربات أمنية لأوكار الكيف .. مصرع 3 عناصر خطرة وضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه.. صور

مصطفى الرماح

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات " أسيوط، قنا ، أسوان".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3عناصر جنائية شديد الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، شروع فى قتل ، إتجار مخدرات ، خطف، سلاح نارى ") بنطاق محافظات " أسيوط، قنا ، أسوان "، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (طن و172 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو - كمية من الأقراص المخدرة – 7 قطع سلاح نارى) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (128) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

