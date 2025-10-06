ضربات أمنية لأوكار الكيف .. مصرع 3 عناصر خطرة وضبط مخدرات بقيمة 128 مليون جنيه.. صور

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط عناصر بؤر إجرامية من جالبى ومتجرى المواد المخدرة بنطاق عدة محافظات ومصرع 3 عناصر جنائية شديدة الخطورة عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بنطاق محافظات " أسيوط، قنا ، أسوان".

أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة ) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدة محافظات تضم عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات من المواد المخدرة تمهيداً للإتجار بها وحيازة أسلحة نارية غير مرخصة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى، وقد أسفر التعامل عن مصرع 3عناصر جنائية شديد الخطورة، سبق الحكم عليهم بالسجن والسجن المؤبد فى جنايات "قتل عمد ، شروع فى قتل ، إتجار مخدرات ، خطف، سلاح نارى ") بنطاق محافظات " أسيوط، قنا ، أسوان "، وضبط باقى عناصر تلك البؤر ، وبحوزتهم (طن و172 كيلو جرام من المواد المخدرة المتنوعة "حشيش ، شابو ، هيدرو - كمية من الأقراص المخدرة – 7 قطع سلاح نارى) .

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة قرابة (128) مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.