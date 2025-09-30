بروتوكول بين قضايا الدولة وجامعة هيرتفوردشاير البريطانية في البحث العلمي

جرت اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار الدكتور حسين مدكور، والدكتور فينسنت إيميري رئيس فرع جامعة هيرتفوردشاير البريطانية – مصر، وذلك بحضور المستشار أحمد سعد رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، وعدد من قيادات الهيئة.

وذلك في إطار احتفالات هيئة قضايا الدولة بمرور 150 عامًا على إنشائها،

ويأتي توقيع البروتوكول في إطار خطة المركز، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور بمد آفاق التعاون البحثي والعلمي مع المؤسسات الدولية المرموقة.

وتتضمن بنود البروتوكول التعاون في تنظيم دورات تدريبية وبرامج للإرشاد الوظيفي، وإتاحة فرص لطلاب الجامعة للمشاركة في مؤتمرات وبرامج الهيئة، إضافة إلى تبادل الكوادر الأكاديمية والقضائية والخبراء، والتعاون في إعداد البحوث والدراسات ونشرها، فضلًا عن تبادل المراجع العلمية وإتاحة الدخول إلى المنصات البحثية الإلكترونية، وتنظيم ندوات وورش عمل ومؤتمرات مشتركة.

وأكد الجانبان أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات القضائية والأكاديمية، وإبراز الدور الرائد لهيئة قضايا الدولة في دعم مسيرة العدالة وتنمية الكوادر القضائية.