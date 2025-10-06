قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوفد يدفع بـ 55 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب.. و"صدى البلد" ينشر أبرز الأسماء
انتخابات النواب 2025.. 5 توصيات عاجلة من الائتلاف المصري لحقوق الإنسان
انفوجراف.. نهضة عمرانية وخدمية كبرى تغير وجه سيناء ومدن القناة
قرار عاجل من النيابة.. حبس عاطلين تعديا على شاب وبترا أصابع يده لدفاعه عن فتاة بشوارع قطور
الطريق إلى إيلات.. إنعام محمد علي تكشف لصدى البلد كواليس العمل في ذكري نصر أكتوبر
النرويج تمول مشروع دندرة للطاقة الشمسية لتغذية شركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي
أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية
خبير: الجيش المصري أقدم جيش نظامي في العالم يعود تاريخه إلى أكثر من 7 آلاف عام
مصادر تكشف لـ صدى البلد: المصريين الأحرار يخوض الانتخابات بأغلب دوائر الجمهورية على النظام الفردي
تعرف على خريطة بطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي بالعاصمة الإدارية الجديدة
استمارة بطاقة الرقم القومي بكام؟.. قائمة الأسعار وأنواعها
إيران: تبادل السجناء مع فرنسا “قيد المناقشة”
فن وثقافة

ضياء الميرغني يكشف لأول مرة أسرارا عن طفولته ودخوله عالم الفن | خاص

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي
الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

التقى موقع صدى البلد الفنان ضياء الميرغني في منزله، في  لقاء خاص و حصري  له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو  الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا  بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن و أن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الافيهات.


و تابع ضياء المرغني " أعشق الفن من الطفوله و انا صغير كنت بجمع العيله و اعمل تقليد لفنانين و اعمل مشاهد كوميدية و أقول شعر و من هنا جاء حبي للفن من الطفولة

و استطرد ضياء المرغني " أخويا رجائي الميرغني رحمه الله رشحني و انا صغير في مسرحية و اول لما شوفت الجمهور حسيت بالفخر و ذاد حبي للتمثيل و رغم اني كنت معيد في الجامعة إلا أني فضلت تكمل في التمثيل

يذكر أن وكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.

