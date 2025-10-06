ضياء الميرغني يكشف لأول مرة أسرارا عن طفولته ودخوله عالم الفن | خاص

التقى موقع صدى البلد الفنان ضياء الميرغني في منزله، في لقاء خاص و حصري له بعد غياب سنوات طويلة عن الوسط الفني بسبب المرض.

وكشف الفنان ضياء الميرغني عن تفاصيل يومه، قائلًا: “أنا أعيش حياتي في هدوء مع أولادي و زوجتي، وسر سعادتي هو الجمهور ولما الناس بتشوفني و تتصور معايا بحس بفرحه كبيرة و انا لم أعتزل الفن و أن شاء الله هرجع ليهم لأني بحبهم و الجمهور وحشني و الناس حافظة الافيهات.



و تابع ضياء المرغني " أعشق الفن من الطفوله و انا صغير كنت بجمع العيله و اعمل تقليد لفنانين و اعمل مشاهد كوميدية و أقول شعر و من هنا جاء حبي للفن من الطفولة

و استطرد ضياء المرغني " أخويا رجائي الميرغني رحمه الله رشحني و انا صغير في مسرحية و اول لما شوفت الجمهور حسيت بالفخر و ذاد حبي للتمثيل و رغم اني كنت معيد في الجامعة إلا أني فضلت تكمل في التمثيل

يذكر أن وكرم مهرجان نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير ضياء المرغني بعد غياب سنوات عن الظهور في مهرجان نقابة المهن التمثيلية.

وكان الميرغني قد صرح من قبل قائلا: “أنا عملت أدوار كبيرة جدا.. وعملت الرجل الإرهابي، وعملت الشيخ المتزن، وعملت في فيلم أمير البحار شخصية حزنان.

وتابع: “صناعة الشخصية بيكون فيها تغير من شخصية لأخرى حسب الدور المطلوب.. الشخصية في البداية بتكمن في الموهبة، ولكن لابد من ثقلها بالعلم”.