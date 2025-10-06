محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الصحة يناقشان ملفات الحوكمة والتطوير .. صور

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من الملفات والخدمات الطبية، مع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والتطوير المؤسسي، الذي قام بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية ومتابعة الأداء الميداني وتقييم كفاءة التشغيل والإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد عبد السلام، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والوفد المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ كفرالشيخ مع نائب الوزير عددًا من المحاور المقترحة في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، والتي شملت تعزيز نظم الرقابة الداخلية، وتطبيق مبادئ الشفافية وتبني آليات حديثة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

ووجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، خالص شكره وتقديره إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، وحرصه الدائم على تذليل العقبات أمام تطوير المستشفيات وتوفير الاحتياجات الطبية والكوادر البشرية اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتحقيق التكامل بين جهود المحافظة ووزارة الصحة، مشددًا على أن الحوكمة والتطوير المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية في بناء منظومة صحية حديثة قائمة على التخطيط العلمي والانضباط الإداري.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية المتابعة المستمرة والرقابة الميدانية ورفع مستوى الانضباط داخل المنشآت الصحية، مع تطبيق نظم رقمية فعّالة في إدارة الموارد البشرية والطبية والمالية، لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ودعم الكوادر الطبية والإدارية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات صحية تليق بأهالينا.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة، بمستوى التعاون القائم بين المحافظة وقطاع الصحة، مؤكدًا أن زياراته الميدانية تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتطوير المؤسسي في تقديم الخدمات الطبية، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.