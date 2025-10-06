قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
وقفة تاريخية .. كامل الوزير يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ كفر الشيخ ونائب وزير الصحة يناقشان ملفات الحوكمة والتطوير .. صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ
محمود زيدان

ناقش اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، عددًا من الملفات والخدمات الطبية، مع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والتطوير المؤسسي، الذي قام بزيارات مفاجئة لعدد من المستشفيات بالمحافظة، للوقوف على مستوى الخدمات الطبية ومتابعة الأداء الميداني وتقييم كفاءة التشغيل والإدارة.

جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، والدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة، والدكتور السيد عبد السلام، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي، والوفد المرافق، وعدد من القيادات التنفيذية.

وخلال اللقاء، ناقش محافظ كفرالشيخ مع نائب الوزير عددًا من المحاور المقترحة في مجالات الحوكمة والتطوير المؤسسي، والتي شملت تعزيز نظم الرقابة الداخلية، وتطبيق مبادئ الشفافية وتبني آليات حديثة للتحول الرقمي، بما يضمن تحسين كفاءة الأداء داخل المستشفيات والوحدات الصحية، ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة.

ووجّه اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، خالص شكره وتقديره إلى الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، على دعمه المتواصل للمنظومة الصحية بالمحافظة، وحرصه الدائم على تذليل العقبات أمام تطوير المستشفيات وتوفير الاحتياجات الطبية والكوادر البشرية اللازمة، بما يسهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

أكد محافظ كفر الشيخ، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية وتحقيق التكامل بين جهود المحافظة ووزارة الصحة، مشددًا على أن الحوكمة والتطوير المؤسسي يمثلان ركيزة أساسية في بناء منظومة صحية حديثة قائمة على التخطيط العلمي والانضباط الإداري.

أشار محافظ كفرالشيخ، إلى أهمية المتابعة المستمرة والرقابة الميدانية ورفع مستوى الانضباط داخل المنشآت الصحية، مع تطبيق نظم رقمية فعّالة في إدارة الموارد البشرية والطبية والمالية، لضمان الاستخدام الأمثل للإمكانات المتاحة وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية التحتية للمستشفيات، ودعم الكوادر الطبية والإدارية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتحسين جودة حياة المواطن وتقديم خدمات صحية تليق بأهالينا.

من جانبه، أشاد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة، بمستوى التعاون القائم بين المحافظة وقطاع الصحة، مؤكدًا أن زياراته الميدانية تهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة الرشيدة والتطوير المؤسسي في تقديم الخدمات الطبية، وتطبيق معايير الجودة الشاملة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في جميع أنحاء المحافظة.

كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رضا عبد العال

رضا عبد العال يطالب برحيل ثنائي الزمالك

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

الفنان ضياء المرغني مع أوركيد سامي

التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

ترشيحاتنا

وفيها أيه يعني

إيرادات السينما أمس| وفيها إيه يعني يواصل الصدارة.. وضي الوصيف

صورة ارشيفية لحرب اكتوبر

حنان مطاوع تحيي ذكرى انتصارات أكتوبر: يوم العزة

عبد الحليم حافظ

رايات النصر.. حكاية وكواليس أشهر 3 أغان عن حرب أكتوبر

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد