عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية

يخضع الكابتن حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، لعملية جراحية خلال أسبوعين، بعد تعرضه مؤخرًا لوعكة صحية متكررة استلزمت دخوله المستشفى مرتين خلال فترة قصيرة.

وكان شحاتة قد غادر المستشفى عقب تحسن حالته في المرة الأولى، قبل أن تتدهور مجددًا حالته الصحية ما اضطر الأطباء إلى اتخاذ قرار بإجراء عملية جراحية له قريبًا.

وفي وقت سابق، وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم الرعاية الطبية الكاملة والعاجلة للكابتن حسن شحاتة، تقديرًا لما قدمه من إنجازات مشرفة للكرة المصرية، واعترافًا بمكانته المرموقة لدى جماهير الكرة في مصر والعالم العربي.

ويأتي هذا الدعم ضمن سياسة الدولة المصرية في رعاية رموزها الرياضية والوطنية الذين ساهموا في رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.