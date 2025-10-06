أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى

كشف الناقد الرياضي فتحي سند ، عن زيارة محمود الخطيب للكابتن حسن شحاتة، في المستشفى ليطمئن على حالته الصحية .

وكتب فتحي سند ، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك "الكابتن الخطيب يزور الكابتن حسن شحاتة في المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية".

وقد كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن سيد عبد الحفيظ، المشرف على الكرة، طلب من محمود الخطيب، رئيس النادي، إلغاء منصب المدير الرياضي داخل القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة لبرنامج ستاد المحور، أن عبد الحفيظ برر طلبه بأن المنصب لم يعد له دور فعلي بعد تولي وليد صلاح الدين مسؤولية ملف تجديد عقود اللاعبين، إلى جانب منح عبد الحفيظ كامل الصلاحيات في إدارة شؤون فريق الكرة من النواحي الفنية والإدارية والتنظيمية.