قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وكيل فيريرا: المدرب لديه مشروع في الزمالك.. وحديث منح اللاعبين حرية المشاركة شائعة
عملية جراحية .. تطور مثير في وعكة حسن شحاتة الصحية
صحف عبرية: السخرية من إسرائيل تتصدر المشهد لاستضافة وفدنا بالقاهرة تزامنا مع احتفالات أكتوبر
حزب الجيل يدفع بـ70 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب
أساطير الكرة المصرية.. الخطيب يطمئن على حسن شحاتة فى المستشفى
قرارات عاجلة بشأن تدريب الدفعة الخامسة من مسابقة 30 ألف معلم
أستاذ علوم سياسية: رد حركة حماس على خطة ترامب موقف عبقري في توقيت حاسم
الأوراق المطلوبة لتسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي "عام وبكالوريا" بالمدارس
التضامن: تنسيق الجهود مع المؤسسات الأكاديمية لدعم تمكين الفتيات ذوي الإعاقة
الاستخبارات الروسية: بريطانيا تستعد لتنفيذ استفزاز جديد
مخرج إيطالي وذخيرة حية .. كيف روى محمود ياسين كواليس فيلم الرصاصة لا تزال في جيبي
الجدة ليو.. أيقونة الحيوية التي كسرت قيود العمر في الصين| تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: انتصارات أكتوبر تظل علامة مضيئة في تاريخ مصر وحافزا لتحقيق الطموح و الأهداف

نصر أكتوبر
نصر أكتوبر
محمد الشعراوي

قال النائب محمد السيد ثابت عضو مجلس الشيوخ  إن ذكرى انتصارات أكتوبر تعيد إلى الأذهان يوم مشرف في تاريخ مصر حينما انتصر على العدو و استعاد أرضه وأذهل العالم بنصر تاريخي تدرس نتائجه في العلوم العسكرية في العديد من دول العالم حتى الان .

وهنأ النائب محمد ثابت  الرئيس عبد الفتاح السيسي و قواتنا المسلحة الباسلة وجموع المصريين بمناسبة هذه الذكرى العطرة وهي الذكرى ٥٢ لنصر أكتوبر العظيم .

وقال النائب محمد ثابت أنه يجب ان نستلهم من انتصارات أكتوبر القوة و العزيمة على تحقيق الطموح والامال مهما كانت الصعاب .

و اكد ان ما قامت به القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي و توجيهاته إلى الحكومات  المتعاقبة طوال السنوات الماضية من بناء و تطوير و تعمير و مشروعات عملاقة والمحافظة على وطننا الغالي وصونه من كل ما يحيط بالمنطقة من مخاطر هو  بمثابة انتصار قوي لمصر والمصريين يضاهي انتصارنا في حرب أكتوبر على العدو المحتل .

و أضاف عضو مجلس الشيوخ أن إرادة المصريين لا تُقهر، وأن جيش مصر، سيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي حفظ الله مصر وشعبها و رئيسها و قواتنا المسلحة الباسلة وجموع المصريين .

محمد السيد ثابت مجلس الشيوخ انتصارات أكتوبر الرئيس عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

أمطار ورياح محملة بالرمال.. تحذيرات هامة بشأن حالة الطقس الساعات المقبلة

رضا عبد العال

من كوكب آخر.. رضا عبد العال يتغنى بلاعبي الزمالك

قفشه

خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع

ترامب

ترامب يهدد بضرب إيران: لن ننتظر طويلا إذا استأنفت برنامجها النووي

العمرة

السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

خامنئي

إيران: جاهزون لمواجهة إسرائيل في الجزر والسواحل والبحار

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

ظواهر جوية خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد | توخوا الحذر

ترشيحاتنا

صورة ارشيفية

الإحصاء: 158.9 ألف وحدة سكنية منفذة بواسطة القطاع

صورة ارشيفية

الأخشاب : 2 مليار دولار حجم الفجوة التمويلية للشركات الناشئة في مصر

جانب من الاجتماع

غرفة صناعة التكنولوجيا: نجاح استثنائي من 22 شركة مصرية في معرض العراق

بالصور

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار أحلى من المطاعم

طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.
طريقة عمل الاستربس الدجاج المقرمش الحار احلي من المطاعم.

هبة قطب تخرج عن صمتها بسبب فرح ابنتها

هبة قطب
هبة قطب
هبة قطب

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتي؟.. فوائد مذهلة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحراتى؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرتقال؟

البرتقال
البرتقال
البرتقال

فيديو

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد