برلماني: انتصارات أكتوبر تظل علامة مضيئة في تاريخ مصر وحافزا لتحقيق الطموح و الأهداف

قال النائب محمد السيد ثابت عضو مجلس الشيوخ إن ذكرى انتصارات أكتوبر تعيد إلى الأذهان يوم مشرف في تاريخ مصر حينما انتصر على العدو و استعاد أرضه وأذهل العالم بنصر تاريخي تدرس نتائجه في العلوم العسكرية في العديد من دول العالم حتى الان .

وهنأ النائب محمد ثابت الرئيس عبد الفتاح السيسي و قواتنا المسلحة الباسلة وجموع المصريين بمناسبة هذه الذكرى العطرة وهي الذكرى ٥٢ لنصر أكتوبر العظيم .

وقال النائب محمد ثابت أنه يجب ان نستلهم من انتصارات أكتوبر القوة و العزيمة على تحقيق الطموح والامال مهما كانت الصعاب .

و اكد ان ما قامت به القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي و توجيهاته إلى الحكومات المتعاقبة طوال السنوات الماضية من بناء و تطوير و تعمير و مشروعات عملاقة والمحافظة على وطننا الغالي وصونه من كل ما يحيط بالمنطقة من مخاطر هو بمثابة انتصار قوي لمصر والمصريين يضاهي انتصارنا في حرب أكتوبر على العدو المحتل .

و أضاف عضو مجلس الشيوخ أن إرادة المصريين لا تُقهر، وأن جيش مصر، سيظل القوة العظيمة، التي تحمي الأرض والعرض، والدرع الواقي حفظ الله مصر وشعبها و رئيسها و قواتنا المسلحة الباسلة وجموع المصريين .