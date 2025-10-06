إصابة 8 أشخاص في انفــ..ــجار إطار سيارة على كورنيش الإسكندرية

شهد كورنيش الإسكندرية بمنطقة سيدي بشر، اليوم الاثنين، حــ.ـادثًا مروريًا أسفر عن إصـ ـابة 8 أشخاص، وذلك عقب انفــ..ــجار إطار كاوتش سيارة أجرة، كانت تسير بسرعة متوسطة، مما أدى إلى فقدان السائق السيطرة على عجلة القيادة وانحراف السيارة بشكل مفاجئ.

ووفقا لشهود العيان، فقد انطلقت السيارة بشكل غير متزن عقب الانفـ.ـجار، واصطدمت بالرصيف قبل أن تصعد أعلى الطريق المقابل على الكورنيش، ما تسبب في إصـ.ـابات متنوعة بين الركاب، من بينهم كدمات وكسـ.ـور.

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المرور إلى موقع الحـ.ـادث، حيث تم نقل المصـ.ـابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما تم رفع السيارة من مكانها وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.

تحرر محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات للوقوف على ملابسات الحـ.ـادث والتأكد من الحالة الفنية للسيارة.