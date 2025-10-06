البابا تواضروس يهنئ بانتصار أكتوبر.. ويدعو المهاجرين غير الشرعيين للعمل بمصر

هنأ قداسه البابا تواضروس الثاني الرئيس عبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة والشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصار ٦ أكتوبر، في بيان صدر عن الكنيسة أمس، كما هنأ تهنئة مماثلة في ختام عظته صباح اليوم، في قداس تدشين كنيسة القديس مار مرقس الرسول بدير الأمير تادرس الشطبي بمنفلوط.

وأكد قداسته أن مصر غالية علينا جميعًا وعلينا أن نجتهد فيها ونحقق أحلامنا بالمشروعات والاجتهاد ونحافظ عليها،

وعن الشباب الذين يتركون مصر بحثًا عن عمل ويغادورنها عبر المراكب بطرق غير شرعية تعرض حياتهم للخطر، نصحهم قداسة البابا بالبقاء في مصر والسعي للرزق فيها سواء داخل بلدانهم أو في أي مدينة مصرية، ويستطيعون أن يقوموا بعمل مشروعات صغيرة لا تتطلب رأس مال كبير معطيًا بعض الأمثلة عن بعض النماذج الناجحة في هذا المجال.

وعن تاريخ الكنيسة القبطية قال قداسته أنها كنيسة عريقة كرز بها مار مرقس الرسول وصارت مصر أول بلد تنال الإيمان بالمسيح في أفريقيا، وهي من أوائل البلاد التي عرفت المسيح على مستوى العالم.