يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
أخبار العالم

الكونغو الديمقراطية تهدد بحظر دائم لمصدّري الكوبالت المخالفين للنظام الجديد

أ ش أ

حذر رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، من أن بلاده ستفرض حظرا دائما على مصدّري الكوبالت الذين ينتهكون نظام الحصص الجديد، في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة على هذا القطاع الحيوي، للحد من الاحتيال واستقرار الأسعار، بينما تواصل أكبر دولة منتجة للكوبالت في العالم تشديد قبضتها على صادرات المعدن الاستراتيجي.


وتُنتج الكونغو نحو 70% من إجمالي إمدادات الكوبالت عالميا، وكانت قد أوقفت صادراتها في فبراير الماضي بعدما هبطت أسعار المعدن المستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية إلى أدنى مستوى لها منذ 9 سنوات.


وبحسب ما أعلنته هيئة تنظيم المعادن الحكومية في البلاد "أريكومس" في سبتمبر المنصرم، فإن نظام الحصص الجديد القائم على سجل الصادرات التاريخي سيحل محل الحظر اعتبارا من 16 أكتوبر الجاري، وسيسمح لشركات التعدين بتصدير ما يصل إلى 18,125 طنا من الكوبالت حتى نهاية عام 2025، على أن تحدد الحدود السنوية عند 96,600 طن لعامي 2026 و2027.


وكشفت محاضر اجتماع مجلس الوزراء أن تشيسيكيدي يعتزم تطبيق "عقوبات نموذجية" بحق المخالفين تشمل الاستبعاد الدائم من نظام الكوبالت الجديد، موضحة أن هيئة أريكومس هي الجهة الوحيدة المخوّلة إصدار أو سحب تراخيص تصدير الكوبالت، بما في ذلك القرارات المتعلقة بتخصيص الحصص.


وكان تمديد الحظر في يونيو الماضي قد دفع شركتي "جلينكور" البريطانية و"سي إم أو سي" الصينية إلى إعلان حالة القوة القاهرة، وتُعد جلينكور ثاني أكبر منتج للكوبالت عالميا، وهي تدعم نظام الحصص الجديد، بينما تعارضه شركة "سي إم أو سي"، المنتج الأكبر في السوق.


وأكد تشيسيكيدي خلال اجتماع، الجمعة الماضية، أن تجميد الصادرات ساهم في ارتفاع أسعار الكوبالت بنسبة 92% منذ مارس الماضي، واصفًا النظام الجديد بأنه "دافع حقيقي للتأثير في هذا السوق الاستراتيجي" بعد سنوات من "الاستراتيجيات الاستغلالية".


ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد الصراع في شرق الكونغو الغني بالمعادن، حيث أدت المعارك بين المتمردين والجيش الحكومي إلى مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف من السكان.
 

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

نصر حرب أكتوبر

كلمات خلدها التاريخ.. كيف أيقظ الشيخ الشعراوي الروح القتالية للجنود خلال حرب أكتوبر؟

حرب أكتوبر

7 أسباب لنصر السادس من أكتوبر.. الأزهر العالمي للفتوى يكشف عنها

الشيخ رمضان عبدالمعز

رمضان عبدالمعز: جيش مصر خير أجناد الأرض ونصر أكتوبر من أيام الله العظام

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

