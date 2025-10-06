قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
الرياضة: منافسات قوية بدور الثمانية في المحافظات من دوري مراكز الشباب

"الشباب والرياضة": منافسات قوية بدور الثمانية في المحافظات من دوري مراكز الشباب
"الشباب والرياضة": منافسات قوية بدور الثمانية في المحافظات من دوري مراكز الشباب
أ ش أ

قال وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي إن دوري مراكز الشباب أصبح أحد أكبر المشروعات الرياضية التي تُنفذ على مستوى الجمهورية، ويجسد رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري في ظل الجمهورية الجديدة.


وأضاف صبحي - في بيان اليوم الاثنين - أن الوزارة تواصل منافسات دور الثمانية من دوري مراكز الشباب "توتال إنرچيز" لكرة القدم في نسخته الـ11، والذي تُنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب، وسط تنافس قوي بين الفرق المشاركة التي تمثل مختلف مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.


وأوضح أن البطولة تمثل منصة حقيقية لاكتشاف المواهب من مختلف المحافظات، وتحظى بدعم كامل من القيادة السياسية لما لها من دور في نشر قيم الانتماء والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه النسخة تشهد تطورا كبيرا بمستوى الفرق المشاركة والتنظيم والإقبال الجماهيري.


وتابع أن الوزارة مستمرة في التوسع بتنفيذ الأنشطة الرياضية الجماهيرية داخل مراكز الشباب وإتاحة الفرصة أمام الشباب بجميع المحافظات لممارسة الرياضة كحق أصيل لهم، موضحًا أن الأرقام والإحصائيات الخاصة بالبطولة تعكس مدى التطور الفني والتنظيمي الذي تحقق هذا الموسم.


وشهدت منافسات هذا الدور إقامة 130 مباراة بمشاركة 260 فريقا من مختلف المحافظات، أحرز خلالها اللاعبون أكثر من 490 هدفا بمعدل يقارب 3.8 هدف بالمباراة الواحدة، وهو ما يعكس قوة المنافسة وارتفاع المستوى الفني للبطولة، وجاءت محافظات (الإسماعيلية، والدقهلية وأسوان) ضمن الأعلى تسجيلًا للأهداف، فيما تميزت القاهرة والشرقية بالانضباط الدفاعي وتحقيق نتائج حاسمة بأقل فارق أهداف.


وشهدت منافسات دور الثمانية لقاءات مثيرة وندية عالية بين الفرق المشاركة بمختلف المحافظات، ففي الدقهلية تأهلت فرق البرامون، طماي الزهايرة، منشأة البدوي، والجمالية، بينما شهدت كفر الشيخ صعود سيدي غازي، محلة دياي، وروينة والربع.


وفي الشرقية تأهلت شبرا النخلة، شيبة، الصالحية القديمة وميت حمل، أما البحيرة فشهدت تأهل اطلميس، حافظ إبراهيم، سحالي وكفر قشاش ، وفي الغربية صعدت الرهبين، بلقينا، قليب أُبيار وشبرانبات.


وشهدت القليوبية تأهل طحلة، المنزلة، سنديون والخصوص، وفي القاهرة حسمت الصعود فرق الشرابية، الزاوية الحمراء، منشأة ناصر وبولاق، فيما واصلت الإسماعيلية تألقها بتأهل المحسمة المحطة، السحارة، الحلوس، واتحاد التل.


وفي الفيوم فقد تأهلت فانوس، منشأة قارون، أبو حنش ودفنو، وفي المنيا صعدت سلاقون، صفط الخمار، تلة وبني مزار، وشهدت بني سويف فوز النويرة، بلفيا، باها وبهبيش، وفي أسيوط تأهلت الواسطي، الفتح، الزاوية القديمة ومنفلوط. وحسمت سوهاج تأهل بريس، الري، الصوامعة والمنشاه، وفي قنا صعدت فرق كوم الضبع، سيدي عبد الرحيم، نجع سعيد ونجع حمادي، أما أسوان فشهدت تأهل أبو سمبل، توماس وعافية، الديوان وبهريف.


وفي مطروح فازت أبو ميلاد، وادي الرمل، الحمام ومستقبل العميد، فيما تأهلت من بورسعيد فرق عرب زيدان، القابوطي، الاستاد والزهور، أما الإسكندرية فشهدت صعود إسحاق، بغداد، الحرية وأبيس، وبشمال سيناء تأهلت فرق 6 أكتوبر رمانة، الجناين، أقطية ونجيلة، وبالوادي الجديد فازت الخارجة والبشندي وغرب الموهوب والراشدة، بينما في الجيزة تأهلت طناش، ميت شماس، جزيرة محمد والمنوات.


ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الأربعة خلال الأيام المقبلة لتحديد الفرق المتأهلة إلى المرحلة النهائية على مستوى المحافظات، وسط متابعة ميدانية مستمرة من فرق العمل بالإدارة المركزية لمراكز الشباب بالمحافظات.
 

وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي دوري مراكز الشباب المشروعات الرياضية رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري الجمهورية الجديدة

