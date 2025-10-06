قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
رابط وخطوات استخراج تراخيص البناء إلكترونيًا 2025
برلماني: روح أكتوبر تدفعنا لمواجهة التحديات في مسيرة البناء والتنمية
محافظات

رئيس مدينة العلمين: استضافة سمبوزيوم مصر الدولي للنحت يرسخ مكانتها كعاصمة للفن والثقافة

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة
ايمن محمود

 أكد الدكتور  محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف العام على جهاز القرى السياحية، أن استضافة المدينة لسمبوزيوم مصر الدولي للنحت يمثل خطوة جديدة لترسيخ مكانتها كعاصمة للفن والثقافة على ساحل البحر المتوسط،.

 وأضاف: أن الجهاز حرص على توفير كل الدعم اللوجيستي والفني لإنجاح الفعالية وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

 وأوضح «خلف الله»، أن السمبوزيوم مفتوح أمام الجمهور لمتابعة أعمال النحت الحية، داعياً الجميع لاكتشاف مدينة العلمين الجديدة بما تضمه من إمكانات سياحية وحضارية وثقافية تجعلها وجهة متكاملة على مدار العام.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى هدايا، الخبير السياحي وأحد الشركاء الاستراتيجيين في الفعالية، أن إقامة حدث عالمي بهذا الحجم في العلمين خلال شهر أكتوبر يجسد نجاح الدولة في تحويل المدينة إلى مقصد يعمل طوال العام، مشيراً إلى أن استضافة الفنانين بفندق مارينا بلازا يعزز ارتباط مارينا القديمة كمدخل لمدينة العلمين الجديدة ويعكس ثقة الدولة في خدماتها الفندقية.

يذكر انه قد انطلقت  اليوم الاثنين بمدينة العلمين الجديدة فعاليات سمبوزيوم مصر الدولي للنحت في نسخته الحالية، والذي يستمر حتى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من أشهر النحاتين المصريين والدوليين، .

ويشارك في السمبوزيوم هذا العام 24 نحاتًا من الصف الأول عالميًا يمثلون دول اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا، إلى جانب عدد من أبرز النحاتين المصريين في حدث فني وثقافي يرسخ مكانة مصر على خريطة الفنون العالمية.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح العلمين الجديدة

