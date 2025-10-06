رئيس مدينة العلمين: استضافة سمبوزيوم مصر الدولي للنحت يرسخ مكانتها كعاصمة للفن والثقافة

أكد الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة والمشرف العام على جهاز القرى السياحية، أن استضافة المدينة لسمبوزيوم مصر الدولي للنحت يمثل خطوة جديدة لترسيخ مكانتها كعاصمة للفن والثقافة على ساحل البحر المتوسط،.

وأضاف: أن الجهاز حرص على توفير كل الدعم اللوجيستي والفني لإنجاح الفعالية وخروجها بالصورة التي تليق بمكانة مصر.

وأوضح «خلف الله»، أن السمبوزيوم مفتوح أمام الجمهور لمتابعة أعمال النحت الحية، داعياً الجميع لاكتشاف مدينة العلمين الجديدة بما تضمه من إمكانات سياحية وحضارية وثقافية تجعلها وجهة متكاملة على مدار العام.

من جانبه، أوضح الدكتور مصطفى هدايا، الخبير السياحي وأحد الشركاء الاستراتيجيين في الفعالية، أن إقامة حدث عالمي بهذا الحجم في العلمين خلال شهر أكتوبر يجسد نجاح الدولة في تحويل المدينة إلى مقصد يعمل طوال العام، مشيراً إلى أن استضافة الفنانين بفندق مارينا بلازا يعزز ارتباط مارينا القديمة كمدخل لمدينة العلمين الجديدة ويعكس ثقة الدولة في خدماتها الفندقية.

يذكر انه قد انطلقت اليوم الاثنين بمدينة العلمين الجديدة فعاليات سمبوزيوم مصر الدولي للنحت في نسخته الحالية، والذي يستمر حتى 29 أكتوبر 2025، بمشاركة نخبة من أشهر النحاتين المصريين والدوليين، .

ويشارك في السمبوزيوم هذا العام 24 نحاتًا من الصف الأول عالميًا يمثلون دول اليابان، أوكرانيا، صربيا، تايوان، الصين، تركيا، فرنسا، مونتينيغرو، كوبا، المكسيك، إسبانيا، بلغاريا، جورجيا، بولندا، وإيطاليا، إلى جانب عدد من أبرز النحاتين المصريين في حدث فني وثقافي يرسخ مكانة مصر على خريطة الفنون العالمية.