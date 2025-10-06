رئيس اللجنة المصرية في غزة يستعرض جهود مصر في توفير المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء الفلسطينيين

أكد محمد منصور، رئيس اللجنة المصرية في غزة، أنه بعد توجيهات الرئيس السيسي، قامت اللجنة المصرية بتقديم الدعم للأهالي في قطاع غزة، مشيرا إلى أنه توفير المواد الأساسية من الغذاء، وإدخال عبوات الأطفال.

وقال محمد منضور، خلال مداخلة هاتفية برنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه تم إنشاء 11 مخيم، إضافة إلى مخيم خاص بالأيتام الذين فقدوا ذويهم داخل غزة، مؤكدا أنه تم العمل على إمداد العائلات داخل المخيمات بالمواد الغذائية.

وتابع رئيس اللجنة المصرية في غزة، أنه لدينا مخابز بتوزيع الخبز بشكل يومي داخل المخيمات، وتم تجهيز المدارس، خاصة بعد تدمير المدارس المنظومة التعليمية بقطاع غزة.

وأشار إلى أنه يوجد مستوصفات طبية، وأطباء ذو كفاءة عالية في جميع النخصصات، مؤكدا ان اللجنة المصرية تبحث عن العائلات التي تفترش الأرض، والعمل على تواجدهم داخل المخيمات