متحدث الصليب الأحمر يكشف آخر استعدادات عملية تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحماس

أكد هشام مهنا، المتحدث بأسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، أنه نحن جاهزين بمجرد التوصل لوقف إطلاق النار، للعمل على تسليم الرهائن، ودعم الشعب الفلسطيني.

وقال هشام مهنا، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه نحن لسنا طرفا في المفاوضات لوقف إطلاق النار، ولكن درونا يبدأ بعدها، وسنعمل على ألية لتنفيذ عملية تبادل الرهائن، وحتى تسليم الجثث لذويهم.

أن هناك تعقيدات كبيرة واجهاها خلال فترة وقف إطلاق النار في أوقات سابقة، ولكن علينا أن نؤدي دورنا على أكمل وجه في مثل تلك الظروف.