مرشحو تحالف الأحزاب ينتهون من إجراءات الكشف الطبي لتقديم أوراق الترشح الأربعاء

أنهى غالبية مرشحي الفردي لأحزاب التحالف لـ انتخابات مجلس النواب 2025، إجراءات الكشف الطبي، تمهيدًا لتقدمهم بأوراق الترشح في انتخابات مجلس النواب.

كانت الأحزاب قد انتهت من غالبية ترشحياتها على مقاعد الفردي وكذلك القائمة لخوض انتخابات النواب 2025، وعلى رأسهم حزب مستقبل وطن وحماة الوطن والجبهة الوطنية والشعب الجمهوري بقية الأحزاب.

ومن المقرر أن يتم فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025 يوم الأربعاء 8 أكتوبر وتستمر إلى ظهر يوم 15 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات على مرحلتين في شهر نوفمبر المقبل.

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الأولى في الخارج يومى 7 و8 نوفمبر، وفى الداخل 10 و11 نوفمبر، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 18 نوفمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الأولى في محافظات: الجيزة ، الفيوم ، بني سويف ، المنيا ، أسيوط ، الوادي الجديد، سوهاج ، قنا ، الأقصر أسوان ، البحر الأحمر الإسكندرية ، البحيرة ، مطروح

وتجرى انتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية فى الخارج 21 و22 نوفمبر وفى الداخل 24 و25 نوفمبر، على تعلن النتيجة للمرحلة الثانية يوم 2 ديسمبر.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في محافظات: القاهرة ، القليوبية ، الدقهلية ، المنوفية ، الغربية ، كفر الشيخ ، الشرقية ، دمياط ، بور سعيد ، الإسماعيلية ، السويس ، شمال سيناء ، جنوب سيناء