مخالفات بالجملة.. الصحة: استبعاد مدير مستشفى أم المصريين ونائبه
تصل إلى 378 جنيهًا.. 6 أسباب لخصم الرصيد من عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع
يونيسف: جحيم غزة يبتلع الأطفال والعالم صامت
وصول الوفود المشاركة في مباحثات وقف إطلاق النار بغزة إلى مصر وبدء جلسات غير مباشرة
كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب
ألمانيا تنشر نظام ليزر قرب مطار ميونيخ لرصد الطائرات المسيرة بعد تكرار الحوادث
تفاصيل تعديل عوائد شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي
حكم صيام التطوع للمرأة دون إذن الزوج.. الإفتاء توضح
رئيس الوزراء يؤكد حرص الحكومة على تعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية
ممسوك بحشيش.. الداخلية تكشف حقيقة إدعاء سيدة بمنعها من زيارة نجلها
حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور
تباين مؤشرات البورصة في ختام تعاملات اليوم وسط ضغوط بيعية وانتقائية
محافظات

بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالإسكندرية

بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالاسكندرية
بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالاسكندرية
أ ش أ

بدأت مديرية الصحة بالإسكندرية ، في تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا – السمنة – النحافة – التقزم)" لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، بمناطق غرب الإسكندرية "العامرية – العجمي – برج العرب" .


وذكرت المديرية - في بيان - ان المبادرة تهدف إلى متابعة الحالة الصحية للأطفال في مراحل النمو المبكرة، وضمان الاكتشاف والعلاج المبكر لأي مشكلات صحية قد تؤثر على نموهم الجسدي والعقلي، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بصحة أفضل وقدرة أعلى على التعلم والتحصيل الدراسي. 


واوضحت مدير ادارة الصحة المدرسية بصحة الإسكندرية الدكتورة منال فهيم، أن أعمال المبادرة تشمل إجراء قياسات الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين لتحديد المؤشرات الصحية لكل طالب، مع متابعة الحالات التي تحتاج إلى رعاية أو تغذية علاجية من خلال وحدات الرعاية الأساسية التابعة للمديرية.


واكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، ان هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في الاهتمام بصحة الطفل والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بصحة المواطنين منذ الصغر.

مديرية الصحة بالإسكندرية مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية طلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية مناطق غرب الإسكندرية

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم

حازم امام

مش ده الأهلي.. حازم إمام يكشف مشكلة في الفريق الأحمر

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

رسميا.. أسعار الذهب في مصر يوم الإثنين 6-10-2025

شاهد| سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

شاهد| سيارة شرطة تسير دون سائق لرصد الجرائم

نشرة السيارات

أخبار السيارات| ميتسوبيشي تنافس رينو بسيارة كولت.. وبيجو 2008 عائلية بـ700 ألف جنيه

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

سعر تويوتا كراون 2026 في السعودية

بالصور

أسباب غريبة للصداع لا علاقة لها بضغط الدم وقلة النوم

علاج الصداع
علاج الصداع
علاج الصداع

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً
5 أشياء تفعلها النساء الناجحات قبل الساعة 8 صباحاً

المرأة بين التقاليد والطموح .. كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟
المرأة بين التقاليد والطموح: كيف توازن بين حلمها وواقع المجتمع؟

حتى 2035 .. ألمانيا توفر حوافز ضريبية للسيارات الكهربائية لدعم التحول الأخضر

سيارات كهربائية
سيارات كهربائية
سيارات كهربائية

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

