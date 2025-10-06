بدء تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية لطلاب المدارس بالإسكندرية

بدأت مديرية الصحة بالإسكندرية ، في تنفيذ فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية "للكشف المبكر عن أمراض سوء التغذية (الأنيميا – السمنة – النحافة – التقزم)" لطلاب المدارس بالمرحلة الابتدائية من الصف الأول حتى السادس الابتدائي، بمناطق غرب الإسكندرية "العامرية – العجمي – برج العرب" .



وذكرت المديرية - في بيان - ان المبادرة تهدف إلى متابعة الحالة الصحية للأطفال في مراحل النمو المبكرة، وضمان الاكتشاف والعلاج المبكر لأي مشكلات صحية قد تؤثر على نموهم الجسدي والعقلي، بما يسهم في بناء جيل يتمتع بصحة أفضل وقدرة أعلى على التعلم والتحصيل الدراسي.



واوضحت مدير ادارة الصحة المدرسية بصحة الإسكندرية الدكتورة منال فهيم، أن أعمال المبادرة تشمل إجراء قياسات الوزن والطول ونسبة الهيموجلوبين لتحديد المؤشرات الصحية لكل طالب، مع متابعة الحالات التي تحتاج إلى رعاية أو تغذية علاجية من خلال وحدات الرعاية الأساسية التابعة للمديرية.



واكد وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية الدكتور محمد بدران، ان هذه المبادرة تأتي استكمالًا لجهود الدولة في الاهتمام بصحة الطفل والنهوض بالمنظومة الصحية داخل المدارس، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الاهتمام بصحة المواطنين منذ الصغر.