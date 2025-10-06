قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

من هو المستثنى من سؤال الملكين؟.. دينا أبو الخير توضح| فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

أكدت الدكتورة دينا أبو الخير، الداعية الإسلامية، أن فتنة القبر واقع معروف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الاستعاذة من فتنة المحيّة والممات وفتنة القبر، مشددة على ضرورة الثبات والصدق في القول عند مواجهة هذا الابتلاء.

وأضافت دينا أبو الخير خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب"، والمذاع على قناة صدى البلد، أن "شوفوا كمان من ضمن الأمور في أمر فتنة القبر احنا عارفين طبعاً ان كل حد بيبقى فيه فتنة في القبر ومن هنا استعاذ منها النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا ان احنا نستعيذ منها ونقول "نعوذ بك من فتنة المحية والممات وفتنة القبر زي ما تعلمنا في الدعاء الأربع استعاذات بعد كل صلاة ففتنة القبر عبارة عن سؤال الملكين كل واحد فينا هيبقى لي".

وروت أبو الخير حوار الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم حول استثناء الشهيد من بعض مظاهر الفتنة في القبر، حيث سأل الصحابي الرسول الكريم ﷺ، "يا رسول الله ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟" فأجاب النبي ﷺ: "كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنةً". وهذا يعني أن شدة ما مر به الشهيد من مواجهة السيوف والقتال في سبيل الله تُغني عن سؤال القبر، فهو قد واجه فتنة أعظم وأشدّ من فتنة القبر

وأضافت أن السبب أن فتنة الشهيد أشد لأنها تحدث وقت المعركة حيث يكون الشهيد مستعدًا للشهادة: "يعني فتنة جديدة قوي طب ليه كفى ببارقة السيوف فوق رؤوسهم يا رسول الله أصل الفتنة دي أشد كتير من فتنة سؤال الملكين الفتنة دي بيكون هنا الشهيد وقتها بيكون عنده ثبات واستعداد قوي لنيل الشهادة".

الدكتورة دينا أبو الخير المستثنى من سؤال الملكين الداعية الإسلامية

