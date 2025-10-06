قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

قرار جمهوري بترقية عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية

أ ش أ

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا بترقية عدد من الدبلوماسيين بوزارة الخارجية.

ونص القرار أن رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنـصلي الـصادر بالقـانون رقـم 45 لسنة 1982 وتعديلاته؛ وعلى اللائحة التنظيمية للخدمة في وزارة الخارجيـة الـصادرة بقـرار رئـيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 والقرارات المعدلة له؛ وعلى اللائحة التنفيذية للقانون رقـم 69 لـسنة 2009 بتعـديل بعـض أحكـام قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصل الصادرة بقرار وزير الخارجية رقـم 4014 لسنة 2009 والقرارات المعدلة له؛ وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج
 


ونُشر القرار في الجريدة الرسمية.

السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا ترقية عدد من الدبلوماسيين وزارة الخارجية

