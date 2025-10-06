محافظ دمياط يسلم 315 عقد للمعلمين الجدد

سلم الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عدد 315 عقد للمعلمين الجدد الذين تم اختيارهم من بين المتقدمين فى المسابقة المركزية " 30 ألف معلم " ، وذلك للتكليف بوظيفة معلم مساعد ، حيث جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت اليوم بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى وتضمنت فقرة فنية قدمها الطلاب وكلمة لأحد المعلمين الجدد

وألقى " محافظ دمياط " كلمة استهلها بتهنئة الجميع بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة المجيدة، ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية ،على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء والرفعة والاستقرار تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما هنأ قيادات التربية والتعليم و المعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعلم ..

وتقدم " محافظ دمياط " بخالص التهانى إلى المعلمين الجدد الذين تم اختيارهم من بين المتقدمين فى المسابقة المركزية " ٣٠ ألف معلم " وتسلمهم اليوم لعقود التكليف بوظيفة معلم مساعد ، حيث أعرب لكم عن سعادته بمشاركته المعلمين هذه اللحظة المهمة بمسيرة عملكم الجليلة ، ودعا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم .

وأكد " محافظ دمياط " خلال كلمته على أهمية دور المعلم في نجاح المنظومة التعليمية، فهو ركيزة أساسية فى تنفيذ هذه الاستراتيجية ، حيث أكد أن التعليم من أهم الأولويات التى تضعها الدولة المصرية نصب أعينها باعتباره من أهم محاور بناء الانسان وتنميته ورسم مستقبل مشرق لوطننا الغالى..

وأكد أيضًا أن دور المعلم لايقتصر على التعليم فقط ، فهو يحمل رسالة سامية لغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ، وتنمية مهاراتهم مما يساهم فى تحقيق بيئة تعليمية إيجابية وفعالة وبناء أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة التنمية والبناء

وتوجه " المحافظ " بالتحية إلى وزير التربية والتعليم على ما يتم تقديمه من جهود لدعم العملية التعليمية، وتوجه بالتحية أيضًا إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط.

ومن جانبه،، توجه "الأستاذ ياسر عمارة" بالشكر الى الدكتور أيمن الشهابى على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية ، و توجه أيضًا بالتهنئة إلى المعلمين الجدد بالدفعة الثالثة من مشروع " 30 ألف معلم " الذى يجسد رؤية الدولة المصرية بتحقيق انطلاقة جديدة بمسيرة التنمية التعليمية ، ودعاهم إلى بذل أقصى الجهود لدعم هذه الرؤية ليكونو قدوة من التفاني والإخلاص ، كما دعا المعلمين الجدد والقدامى لأداء قسم الرسالة التعليمية .

هذا وقد تم تسليم العقود للمعلمين الجدد من بينهم ٦ معلمين يتلقون الدورة التدريبية النوعية بالاكاديمية المصرية العسكرية