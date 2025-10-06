قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تفاصيل فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو كأول مصري وعربي في التاريخ
بعد الفوز بمنصب مدير اليونسكو.. خالد العناني: أشكر بلدي مصر على الدعم
الرئيس التونسي يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر الـ 52
زيزو ينتصر على الزمالك في اتحاد الكرة| تفاصيل خطيرة
في يوم النصر.. السفير علاء يوسف يهنئ العنانى بفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
فوز خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة اليونسكو
باكتساح.. العناني يفوز بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو
دوري أبطال إفريقيا.. موعد ذهاب وإياب بيراميدز وبطل إثيوبيا بدور الـ 32
الإجازات الرسمية المتبقية في 2025
مجلس الأهلي يعتمد قائمة المرشحين للانتخابات الجديدة
متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن
ملامح ما بعد حماس.. اللواء سمير فرج: حكومة تكنوقراط وتدريبات أمنية لفلسطينيين بمصر ولجنة دولية تشرف على إعمار غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ دمياط يسلم 315 عقد للمعلمين الجدد

محافظ دمياط
محافظ دمياط
زينب الزغبي

سلم  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عدد 315 عقد للمعلمين الجدد الذين تم اختيارهم من بين المتقدمين فى المسابقة المركزية " 30 ألف معلم " ، وذلك للتكليف بوظيفة معلم مساعد ، حيث جاء ذلك خلال احتفالية أُقيمت  اليوم بمدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة بمدينة دمياط الجديدة بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط والأستاذ ياسر عمارة مدير مديرية التربية والتعليم والمهندس أشرف فتحى رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة

حيث بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهورى وتضمنت فقرة فنية قدمها الطلاب وكلمة لأحد المعلمين الجدد

وألقى " محافظ دمياط " كلمة استهلها بتهنئة الجميع بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثانية والخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة المجيدة،  ودعا الله أن يعيد هذه المناسبة الوطنية ،على مصر وأهلها بدوام الخير والرخاء والرفعة والاستقرار تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، كما هنأ قيادات التربية والتعليم و المعلمين بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمعلم ..

وتقدم " محافظ دمياط " بخالص التهانى إلى المعلمين الجدد  الذين تم اختيارهم من بين المتقدمين فى المسابقة المركزية " ٣٠ ألف معلم " وتسلمهم اليوم لعقود التكليف بوظيفة معلم مساعد ، حيث أعرب لكم عن سعادته بمشاركته المعلمين هذه اللحظة المهمة بمسيرة عملكم الجليلة ، ودعا الله أن يوفقهم ويسدد خطاهم .

وأكد " محافظ دمياط " خلال كلمته على أهمية  دور المعلم  في نجاح المنظومة التعليمية، فهو ركيزة أساسية فى تنفيذ هذه الاستراتيجية ، حيث أكد أن التعليم من أهم الأولويات التى تضعها الدولة المصرية نصب أعينها  باعتباره من أهم محاور بناء الانسان وتنميته ورسم مستقبل مشرق لوطننا الغالى..

وأكد أيضًا أن دور المعلم  لايقتصر على التعليم فقط ، فهو يحمل رسالة سامية لغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب ، وتنمية مهاراتهم  مما يساهم فى تحقيق بيئة تعليمية إيجابية وفعالة وبناء أجيال قوية قادرة على استكمال مسيرة التنمية والبناء

وتوجه " المحافظ " بالتحية إلى وزير التربية والتعليم على ما يتم تقديمه من جهود لدعم العملية التعليمية، وتوجه بالتحية أيضًا إلى مديرية التربية والتعليم بدمياط.

ومن جانبه،، توجه "الأستاذ ياسر عمارة" بالشكر الى الدكتور أيمن الشهابى على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية ، و توجه أيضًا بالتهنئة إلى المعلمين الجدد بالدفعة الثالثة من مشروع " 30 ألف معلم " الذى يجسد رؤية الدولة المصرية بتحقيق انطلاقة جديدة بمسيرة التنمية التعليمية ، ودعاهم إلى بذل أقصى الجهود لدعم هذه الرؤية ليكونو قدوة من التفاني والإخلاص ، كما دعا المعلمين الجدد والقدامى لأداء قسم الرسالة التعليمية .

هذا وقد تم تسليم العقود للمعلمين الجدد من بينهم ٦ معلمين يتلقون الدورة التدريبية النوعية بالاكاديمية المصرية العسكرية

دمياط محافظ دمياط ذكري حرب اكتوبر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

تحذيرات من الأرصاد اليوم للمواطنين

حالة الطقس اليوم الاثنين ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

أعراض الذبحة الصدرية

أعراض الذبحة الصدرية .. هل تسبب الوفاة؟

الزمالك

الجزيري مفاجأة التشكيل.. موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة في الدوري والقنوت الناقلة

مكواه

بدلا من الإحراج.. خطوات تسهل تنظيف قاعدة المكواة للحفاظ على ملابسك

بالصور

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب تستدعي الانتباه الفوري

5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب
5 علامات تحذيرية لأمراض القلب

سوزوكي اليابانية تطلق سيارة المدن XBee الجديدة في الأسواق

XBee
XBee
XBee

سر نكهة الكريمة الغنية.. طريقة عمل شوربة البطاطس والمشروم

طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم
طريقة عمل شوربة البطاطس بالكريمة والمشروم

زيكر 001 المحدثة.. سيارة صينية خارقة تشحن في 7 دقائق فقط

 Zeekr 001
 Zeekr 001
 Zeekr 001

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

فضل شاكر

تفاصيل تسليم فضل شاكر نفسه للجيش اللبناني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد