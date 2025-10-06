قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصليب الأحمر بغزة: نسعى إلى تقديم ضمانات أمنية لتبادل المحتجزين والأسرى
الخارجية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو أكبر انتصار في تاريخ المنظمة
بسبب رقم واحد يا أنصاص.. إحالة محمد رمضان للمحاكمة
فوزٌ لمصر وريادتها.. شيخ الأزهر يهنئ خالد العناني بفوزه مديرًا عامًّا لليونسكو
امرأة قدمت أبنائها شهداء في سبيل الله.. تعرف عليها
عوائد شهادات الاستثمار في البنوك بعد خفض الفائدة
فور الفوز.. رسالة خالد العناني مدير عام منظمة اليونسكو لرئيس جامعة حلوان
اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم
الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني
أحمد موسى يهنئ خالد العناني بفوزه برئاسة اليونسكو
بعد انتخابه مديرًا عامًا لـ اليونسكو.. أبو العينين يهنئ خالد العناني: فوز ثمين يعكس قوة الدبلوماسية المصرية وقيمتها كقاطرة للعلوم والثقافة
مفتي الجمهورية يهنئ العناني بمناسبة اختياره مديرًا عامًا لمنظمة اليونسكو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب ”المصريين“: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية

حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"
حسن رضوان

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الدكتور خالد العناني على فوزه الساحق بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية وامتدادًا لنجاحاتها المتتالية على الصعيد الدولي بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الاثنين، إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يُعد إنجازًا تاريخيًا يرفع راية مصر عاليًا في سماء العالم، ويؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها الريادية في مختلف المجالات، خاصة الثقافية والحضارية.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن هذا الفوز ليس مجرد تتويج لشخص الدكتور العناني، بل هو تتويج لمسيرة الدولة المصرية في بناء صورة جديدة قائمة على القوة الناعمة والعلم والدبلوماسية الهادئة، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح يرى في مصر نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الأصالة والتجديد، بين التاريخ العريق والرؤية المستقبلية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع استراتيجية متكاملة لاستعادة الدور المصري داخل المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يؤمن بدور مصر الثقافي والإنساني في العالم، ويسعى دائمًا لترسيخ قيم الحوار والتعايش وحماية التراث الإنساني، وهو ما جعل مصر اليوم منارة فكر وثقافة للعالم أجمع.

وقال ”أبو العطا“ إن القيادة السياسية تُدرك أهمية ما يسمى بـ"القوة الناعمة" في تعزيز حضور الدولة المصرية عالميًا، وأن ترشيح ودعم الدكتور خالد العناني لهذا المنصب جاء في إطار رؤية متكاملة لتمكين الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، وهو ما أثمر عن هذا الفوز التاريخي، مشيدًا بالسيرة العلمية والمهنية للدكتور خالد العناني، مؤكدًا أنه نموذج مشرف للعالم والمثقف المصري، الذي يجمع بين العلم الراسخ والخبرة الإدارية والدبلوماسية الرفيعة.

وأشار إلى أن إنجازاته خلال فترة توليه وزارة السياحة والآثار، مثل موكب المومياوات الملكية والمتحف القومي للحضارة، جعلت اسمه يتردد في الأوساط الثقافية الدولية كأحد أبرز رموز حماية التراث الإنساني، مضيفًا أن انتخاب العناني على رأس منظمة اليونسكو سيُسهم في تعزيز الدور العربي والأفريقي داخل المنظمة، وسيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي بين الدول النامية والدول المتقدمة، بما يُحقق العدالة الثقافية ويحافظ على الهوية الإنسانية الجامعة.

واختتم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، قائلًا: فوز الدكتور خالد العناني هو رسالة من مصر إلى العالم، بأننا نمتلك العقول القادرة على القيادة والرؤية القادرة على الإلهام، فضلً أنه تتويج لحضارة عمرها سبعة آلاف عام، وشهادة عالمية على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في طريقها لتكون رمزًا للقوة الناعمة والإشعاع الثقافي والإنساني في العالم كله.

حسين أبو العطا حزب ”المصريين“ الأحزاب المصرية تحالف الأحزاب المصرية خالد العناني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

المتهمين

كفالة 5 آلاف جنيه.. إخلاء سبيل المتهمين في فيديو الفعل الفاضح أعلى المحور وضبط وإحضار هارب

ترشيحاتنا

الدكتور خالد العناني

محافظ الجيزة يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًا لليونسكو

الدكتور خالد العناني

محافظ الغربية يهنئ الدكتور خالد العناني بفوزه مديرًا عامًا لليونسكو: حدث تاريخي يليق بمصر الحضارة

صورة أرشيفية

5 أطفال من أسرة واحدة يصابون بتسمم غذائي بسبب "اللانشون" في سوهاج

بالصور

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350
سيارات بمتوسط سعر 350

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر
موضة قصات الشعر

اكتشف سرا تحدث عنه الرسول لن تستغنى عنه بعد اليوم

اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم
اكتشف سر تحدث عنه الرسول فوائد الحبة السوداء لن تستغني عنها بعد اليوم

10 عادات خاطئة للقيادة.. تجنبها

قيادة السيارات
قيادة السيارات
قيادة السيارات

فيديو

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد