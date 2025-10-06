حزب ”المصريين“: فوز خالد العناني برئاسة اليونسكو يؤكد قوة الدبلوماسية المصرية

هنأ المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، الدكتور خالد العناني على فوزه الساحق بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بعد حصوله على 55 صوتًا من أصل 57، كأول مصري وعربي يتولى هذا المنصب الرفيع في تاريخ المنظمة الدولية، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يمثل انتصارًا جديدًا للدولة المصرية وامتدادًا لنجاحاتها المتتالية على الصعيد الدولي بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال ”أبو العطا“، في بيان اليوم الاثنين، إن فوز الدكتور خالد العناني بهذا المنصب الرفيع يُعد إنجازًا تاريخيًا يرفع راية مصر عاليًا في سماء العالم، ويؤكد أن الدولة المصرية تسير بخطى ثابتة نحو استعادة مكانتها الريادية في مختلف المجالات، خاصة الثقافية والحضارية.

وأضاف رئيس حزب ”المصريين“ أن هذا الفوز ليس مجرد تتويج لشخص الدكتور العناني، بل هو تتويج لمسيرة الدولة المصرية في بناء صورة جديدة قائمة على القوة الناعمة والعلم والدبلوماسية الهادئة، مشيرًا إلى أن العالم كله أصبح يرى في مصر نموذجًا يحتذى به في الجمع بين الأصالة والتجديد، بين التاريخ العريق والرؤية المستقبلية.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم المستمر من القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع استراتيجية متكاملة لاستعادة الدور المصري داخل المؤسسات الدولية، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يؤمن بدور مصر الثقافي والإنساني في العالم، ويسعى دائمًا لترسيخ قيم الحوار والتعايش وحماية التراث الإنساني، وهو ما جعل مصر اليوم منارة فكر وثقافة للعالم أجمع.

وقال ”أبو العطا“ إن القيادة السياسية تُدرك أهمية ما يسمى بـ"القوة الناعمة" في تعزيز حضور الدولة المصرية عالميًا، وأن ترشيح ودعم الدكتور خالد العناني لهذا المنصب جاء في إطار رؤية متكاملة لتمكين الكفاءات الوطنية في المحافل الدولية، وهو ما أثمر عن هذا الفوز التاريخي، مشيدًا بالسيرة العلمية والمهنية للدكتور خالد العناني، مؤكدًا أنه نموذج مشرف للعالم والمثقف المصري، الذي يجمع بين العلم الراسخ والخبرة الإدارية والدبلوماسية الرفيعة.

وأشار إلى أن إنجازاته خلال فترة توليه وزارة السياحة والآثار، مثل موكب المومياوات الملكية والمتحف القومي للحضارة، جعلت اسمه يتردد في الأوساط الثقافية الدولية كأحد أبرز رموز حماية التراث الإنساني، مضيفًا أن انتخاب العناني على رأس منظمة اليونسكو سيُسهم في تعزيز الدور العربي والأفريقي داخل المنظمة، وسيفتح آفاقًا جديدة للتعاون الثقافي بين الدول النامية والدول المتقدمة، بما يُحقق العدالة الثقافية ويحافظ على الهوية الإنسانية الجامعة.

واختتم المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب ”المصريين“، قائلًا: فوز الدكتور خالد العناني هو رسالة من مصر إلى العالم، بأننا نمتلك العقول القادرة على القيادة والرؤية القادرة على الإلهام، فضلً أنه تتويج لحضارة عمرها سبعة آلاف عام، وشهادة عالمية على أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماضية في طريقها لتكون رمزًا للقوة الناعمة والإشعاع الثقافي والإنساني في العالم كله.