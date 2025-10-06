رئيس جامعة المنصورة: انتخاب العناني بأغلبية ساحقة يُمثل إنجازًا تاريخيا لمصر

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أ ش أ

تقدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أسرة الجامعة، بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه بجدارة بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، خلال انتخابات المجلس التنفيذي في دورته الـ222 التي عقدت اليوم بمقر المنظمة في باريس، والتي تزامنت يوم الاثنين 6 أكتوبر 2025 مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.


وتقدم الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بأطيب التهاني للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللشعب المصري، وللشعوب العربية والإفريقية على فوز المرشح المصري والعربي والأفريقي بهذا المنصب الفريد.


ويُعتبر الدكتور خالد العناني أول مصري وعربي، وثاني إفريقي، يتولى منصب مدير عام منظمة اليونسكو، في إنجاز تاريخي يعكس الرصيد والثقل الدولي للسياسة الخارجية المصرية في هذا التوقيت الدقيق من تاريخ المنطقة والعالم، تحت قيادة وبدعم كامل من الرئيس.


وقد قامت 55 دولة من إجمالي 57 دولة عضو في المجلس التنفيذي بانتخاب الدكتور خالد العناني، وهو أكبر عدد أصوات يحصل عليه مرشح لمنصب مدير عام المنظمة في انتخابات تنافسية منذ تأسيسها عام 1945، مما يؤكد الثقة الكبيرة التي توليها الدول الأعضاء للدبلوماسية المصرية، وللمرشح المصري وكفاءته وجدارته لهذا المنصب، وإسهاماته الثقافية ورؤيته الشاملة لعمل المنظمة.


وأكد رئيس جامعة المنصورة أن انتخاب الدكتور خالد العناني بأغلبية ساحقة يُمثل إنجازًا تاريخيًا لمصر، ورسالة تقدير من المجتمع الدولي لمكانتها الحضارية والثقافية، ويعكس ما تتمتع به الدولة المصرية من ثقل سياسي ودبلوماسي بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.


وأضاف أن هذا الفوز يُعد اعترافًا عالميًا بكفاءة الدكتور خالد العناني وخبراته، وإسهاماته الكبيرة في مجال الثقافة والتراث الإنساني، وهو تتويج لجهود وزارة الخارجية المصرية التي أدارت حملة انتخابية ناجحة على مدار أكثر من عامين، بدعم عربي وإفريقي ودولي واسع.


كما أكد أن فوز مصر بهذا المنصب الرفيع مسؤولية كبرى أمام العالم، وفرصة لتعزيز دور اليونسكو في حماية التراث الإنساني ونشر قيم السلام والعلم والتسامح بين الشعوب، وكذلك خدمة قضايا التعليم والثقافة والعلوم على مستوى العالم، متمنيًا التوفيق والسداد للدكتور خالد العناني في مهمته لخدمة الإنسانية جمعاء
يُذكر أن الدكتور خالد العناني نال درجة الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري (Paul-Valéry Montpellier 3) بفرنسا، ويشغل منصب أستاذ علم المصريات بجامعة حلوان، وله مسيرة أكاديمية وعلمية حافلة بالإنجازات. 

كما تولى مناصب تنفيذية بارزة، من بينها وزير الآثار عام 2016، ووزير السياحة والآثار خلال الفترة من 2019 حتى 2022، إلى جانب حصوله على عدد من الأوسمة الدولية تقديرًا لإسهاماته العلمية والثقافية.

