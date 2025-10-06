قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فيضان زانكلين الضخم.. قصة حدث ضخم غير مسار البحر المتوسط
مباحثات بين بوتين ونتنياهو حول 3 قضايا مهمة
السفير الأردني يهنئ مصر بفوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام "اليونسكو"
قيادي بـ مستقبل وطن: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى نصر أكتوبر منهج عمل لمواجهة التحديات الراهنة
مصر الحاضر تنتصر.. تعليق عضو مجلس إدارة الأهلي علي فوز خالد عناني في اليونسكو
ترتيب الدوري.. المصري يتصدر والزمالك وصيفا والأهلي ثالثا
الصليب الأحمر في غزة: نسعى إلى تقديم ضمانات لتبادل المحتجزين والأسرى
شعبة السيارات تكشف تفاصيل هامة حول انخفاض الأسعار
مبروك لمصر.. تعليق يحيى الفخراني على فوز العناني بمنصب مدير اليونسكو
عودة إمام عاشور لـ الأهلي تقترب بعد تحسن حالته الصحية
محافظ القاهرة يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو
وزير الخارجية: دعم الرئيس السيسي ساهم في تحقيق الفوز الكاسح بانتخابات اليونسكو
محافظات

خلص عليه ساعة الفجرية.. القصة الكاملة لمـ.قـتل مسن على يد نجله العاطل بطوخ

إسعاف
إسعاف
إبراهيم الهواري

تجرد عاطل من مشاعر الرحمة والإنسانية حيث قام بقتل والده المسن بالسلاح الأبيض دون أى مقدمات أو مبررات.
كان الأب المجنى عليه يجلس مع زوجته بعد تناول العشاء وسط ضحكاته التى ملئت البيت وكأنها كانت الأخيرة الا انه فوجئ بنجله المتهم قام بالصعود واستهل سلاح أبيض وتعدى عليه ليسقط الأب الضحية غارقا فى دمائه.
صراخات الحزن
تعالت الصراخات الحزن وأجمع الأهل والجيران فى محاولة لأسعاف الأب لكنه فارق الحياة.
وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي وضبط المتهم ويدعى محمد م. إ.، 31 سنة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الصفة التشريحية.
تفاصيل الواقعة 
وشهدت قرية أمياي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مروعة، بعدما تجرد شاب من كل معاني الرحمة والإنسانية، وأقدم على ذبح والده المسن وطعنه عدة طعنات نافذة، ليسقط الأب جثة هامدة وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.
وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ للمركز بقيام عاطل بقتل والده ذبحًا.
ضبط المتهم 
وانتقل على الفور المقدم مصطفى كامل ومعاونوه إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود جثة المجني عليه ممدوح إ. ب.، 62 سنة، بالمعاش، ومقيم بقرية أمياي بدائرة المركز، وبه جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في الحال وتم ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق

القليوبية بنها محافظ القليوبية

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

بعد صعود 50 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

بعد صعود 50 جنيهًا .. أسعار الذهب اليوم وعيار 21 مفاجأة

إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب

برلمانية: فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو يُضاف لسجل مصر الدبلوماسي والثقافي

سامح صالح، عضو مجلس الشيوخ

بعد فوز خالد العناني.. برلماني: انتصار جديد للدبلوماسية المصري و لقوتها الناعمة

نائب: متابعة الحكومة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عززت قوة الاقتصاد ودعمت الفئات الأقل دخلاً

تارت الشوكولاتة بالكراميل المملح

ودعه إلى الأبد .. طرق طبيعية لعلاج الصداع بدون أدوية

سوق المستعمل.. 5 سيارات بمتوسط سعر 350 ألف جنيه

عشان تبقى بشكل عصري.. موضة قصات الشعر في خريف 2025

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

سوريا تلغي احتفالات أكتوبر

قرار رسمي .. أحمد الشرع يلغى إجازة 6 أكتوبر في سوريا | فيديو جراف

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

