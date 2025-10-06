خلص عليه ساعة الفجرية.. القصة الكاملة لمـ.قـتل مسن على يد نجله العاطل بطوخ

تجرد عاطل من مشاعر الرحمة والإنسانية حيث قام بقتل والده المسن بالسلاح الأبيض دون أى مقدمات أو مبررات.

كان الأب المجنى عليه يجلس مع زوجته بعد تناول العشاء وسط ضحكاته التى ملئت البيت وكأنها كانت الأخيرة الا انه فوجئ بنجله المتهم قام بالصعود واستهل سلاح أبيض وتعدى عليه ليسقط الأب الضحية غارقا فى دمائه.

صراخات الحزن

تعالت الصراخات الحزن وأجمع الأهل والجيران فى محاولة لأسعاف الأب لكنه فارق الحياة.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى بنها التعليمي وضبط المتهم ويدعى محمد م. إ.، 31 سنة وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي أمرت بدفن جثة المجني عليه عقب انتهاء الصفة التشريحية.

تفاصيل الواقعة

وشهدت قرية أمياي بمدينة طوخ بمحافظة القليوبية جريمة مروعة، بعدما تجرد شاب من كل معاني الرحمة والإنسانية، وأقدم على ذبح والده المسن وطعنه عدة طعنات نافذة، ليسقط الأب جثة هامدة وسط حالة من الذهول والحزن بين الأهالي.

وتلقى اللواء محمد السيد، مدير إدارة المباحث الجنائية بالقليوبية، واللواء وائل متولي، رئيس مباحث المديرية، إخطارًا من المقدم مصطفى كامل، رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود بلاغ للمركز بقيام عاطل بقتل والده ذبحًا.

ضبط المتهم

وانتقل على الفور المقدم مصطفى كامل ومعاونوه إلى مكان الواقعة، حيث تبين وجود جثة المجني عليه ممدوح إ. ب.، 62 سنة، بالمعاش، ومقيم بقرية أمياي بدائرة المركز، وبه جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات متفرقة بأنحاء الجسد بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاته في الحال وتم ضبط المتهم وتولت النيابة العامة التحقيق