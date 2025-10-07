رئيس الشئون العربية بـ"الصحفيين" يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو: إنجاز دولي يُحسب لمصر

تقدم محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأكد محمد السيد الشاذلى، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تتمتع بها مصر، ويُجسد التقدير العالمي للكفاءات الوطنية المصرية، وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المحافل الدولية، لاسيما في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.

وأشار الى أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع يُعد شهادة تقدير جديدة لمصر، ودليلاً على الثقة المتزايدة بدورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز الحوار الحضاري والثقافي على مستوى العالم.

وتمنى محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز من حضور مصر ودورها الفاعل في المؤسسات الدولية.