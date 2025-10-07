قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
حكم الدعاء والصلاة على النبي بعد ختم القرآن.. دار الإفتاء تجيب
حلم المونديال.. بعثة منتخب مصر تصل المغرب استعدادًا لمواجهة جيبوتي
خالد العناني: حملتي لليونسكو استمرت 30 شهرًا بدعم 65 سفيرًا مصريًا
أحمد جلال يبكي على الهواء متأثرًا بحديثه عن والده وبطولات أكتوبر
إبراهيم سعيد يفجر مفاجأة: مدربون يتقاضون أموالا من لاعبين للمشاركة في المباريات
قفزة جديدة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء.. سعر عيار 21 مفاجأة
إلقاء الموعظة قبل صلاة الجنازة وعند الدفن.. اعرف رأي الشرع
العكاري: انتصار أكتوبر نتاج تكاتف شعب مصر خلف قيادته وقواته المسلحة
وسط أجواء إيجابية.. استمرار المباحثات بشأن غزة بين الوسطاء وحماس بشرم الشيخ
وزير الخارجية: فوز العناني باليونسكو انتصار دبلوماسي وتاريخي مستحق لمصر
أخبار البلد

رئيس الشئون العربية بـ"الصحفيين" يهنئ خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو: إنجاز دولي يُحسب لمصر

خالد العناني
خالد العناني
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تقدم محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، بخالص التهاني  إلى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار الأسبق، بمناسبة فوزه بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو.

وأكد محمد السيد الشاذلى، أن هذا الإنجاز يعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تتمتع بها مصر، ويُجسد التقدير العالمي للكفاءات الوطنية المصرية، وقدرتها على الإسهام بفاعلية في المحافل الدولية، لاسيما في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.

وأشار الى أن اختيار الدكتور خالد العناني لهذا المنصب الدولي الرفيع يُعد شهادة تقدير جديدة لمصر، ودليلاً على الثقة المتزايدة بدورها الريادي في الحفاظ على التراث الإنساني وتعزيز الحوار الحضاري والثقافي على مستوى العالم.

وتمنى محمد السيد الشاذلى، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، للدكتور خالد العناني دوام التوفيق والنجاح في أداء مهامه، بما يعزز من حضور مصر ودورها الفاعل في المؤسسات الدولية.

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

