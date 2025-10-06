سفير سلطنة عمان بالقاهرة يهنئ مصر بمناسبة الفوز بمنصب مدير عام اليونسكو

هنأ السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مصر بمناسبة فوز الدكتور خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو



وقال الرحبي: "ببالغ الفخر والسرور، أتقدم بأحرّ التهاني وأصدق التبريكات إلى جمهورية مصر العربية، قيادةً وشعبًا، بمناسبة فوز معالي الدكتور الصديق خالد العناني بمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، في استحقاق دولي رفيع يُجسّد الكفاءة، ويُبرز الحضور العربي على الساحة العالمية".



وتابع الرحبي: "كما نهنئ أنفسنا كعرب بهذا الفوز التاريخي، الذي تحقق بفضل التضامن العربي ووحدة الموقف والصوت الواحد، ما مكّن من استعادة موقع عربي في قمة هذه المؤسسة الدولية العريقة".



وأضاف أن هذا الإنجاز الكبير يعكس الثقة الدولية في الكفاءات العربية المؤهلة، ويأتي تتويجًا لمسيرة معالي الدكتور خالد العناني، الحافلة بالعطاء والنجاحات في مجالات الثقافة والسياحة والآثار، والتي تؤهله بكل جدارة لقيادة "اليونسكو" نحو مرحلة أكثر تأثيرًا وعدالة وتوازنًا.



واختتم تهنئته قائلًا: "نبارك لهذا التعيين المستحق، ونسأل الله له التوفيق والسداد في خدمة الثقافة الإنسانية، وصون التراث العالمي، وتعزيز التعليم والحوار بين الشعوب السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية".

