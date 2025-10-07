رئيس المحاكم المدنية سابقًا: تزوير عقود الإيجار والتمليك ظاهرة تستدعي الردع

أكدت المحامية هايدي الفضالي، رئيس المحاكم المدنية سابقًا، أن التلاعب في القضايا المدنية يحدث كثيرًا جدًا، ويُعد من الوسائل الشائعة للتزوير والتزييف والغش، خاصة عندما يعتمد على مستندات وأوراق رسمية مزوّرة.

وشددت "الفضالي"، خلال لقاءها مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن وقائع التلاعب في عقود الإيجار والتمليك باتت كثيرة وخطيرة للغاية، لما تمثله من تعامل مباشر في المال والممتلكات، مشيرة إلى أن هذه القضايا غالبًا ما تُتبع بدعاوى بطلان أحكام وتحريات موسّعة لكشف أوجه التزوير.

وتابعت: " خطورة هذه الوقائع تكمن في تأثيرها المباشر على أمن المواطنين وممتلكاتهم، أهمية اتخاذ احتياطات قانونية لحماية المنازل والعقارات من محاولات النصب أو الاستيلاء غير المشروع"، مطالبة بضرورة أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات رادعة وسريعة ضد المتلاعبين، مع تكثيف حملات التوعية للمواطنين حول طرق حماية حقوقهم القانونية.