مصطفى وزيري يهنئ خالد العناني لتوليه منصب مدير عام اليونسكو

هنأ الدكتور مصطفي وزيري ، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق ، بخالص التهاني إلى الدكتور خالد العناني بمناسبة اختياره مديرا عاما لمنظمة اليونسكو.

ووصف دكتور مصطفي ، اختيار الدكتور خالد العناني مدير عام لليونسكو بـ الإنجاز والفخر الكبير لمصر ودليلًا على ريادتها المستمرة في مجالات الثقافة والدبلوماسية التعليمية.

أشار إلى إن وجود الدكتور العناني في اليونسكو يُعد قيمة مضافة لمصر ولمنطقة الشرق الأوسط بأكملها، ويجسّد مسيرة من التميّز والرؤية والالتزام برفع صوت منطقتنا

في المحافل الدولية.

يذكر أن وُلد العناني عام 1971، وتخرّج في كلية الإرشاد السياحي بجامعة حلوان، قبل أن يحصل على الدكتوراه في علم المصريات من جامعة بول فاليري في فرنسا عام 2001.

تدرج في السلك الأكاديمي حتى أصبح أستاذًا لعلم المصريات بجامعة حلوان، وشارك في بعثات أثرية ومشروعات توثيق متحفية كبرى داخل مصر وخارجها.

لم يقتصر عطاؤه على القاعات الجامعية، بل كان أحد أبرز من أعادوا الحياة للمتاحف المصرية، حيث تولى إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية وشارك في تأسيس المتحف المصري الكبير، كما قاد وزارة الآثار في فترة حاسمة، قبل أن يتولى وزارة السياحة والآثار الموحّدة عام 2019.