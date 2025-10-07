قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
رياضة

هل تغيير المسدد لركلة الجزاء صحيح إذا أُعيدت اللعبة؟.. الصباحي يوضح

يارا أمين

كشف الحكم الدولي السابق محمد الصباحي مدى صحة تغيير المنفذ لركلة الجزاء إذا اتُخذ قرار إعادتها مثلما حدث في مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد، مشيرًا إلى أن قانون التحكيم شهد تعديلات كثيرة في الفترة الأخيرة.

وقال محمد الصباحي، خلال لقاء مع الإعلاميين إيهاب الكومي وأحمد جلال، خلال برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «تواجد محمود حسن تريزيجيه خلال تعليمات الحكم في مباراة الأهلي والزمالك بسبب أنه إذا كان قائد الفريق حارس مرمى فإنه يحدد لاعبًا آخر للتحدث مع الحكم».

وأكد الصباحي أن من حق اللاعب المسدد لركلة جزاء إذا تم إعادتها أن يلعب الركلة مرة أخرى أو يتركها لزميل آخر والحكم ليس له حق التدخل في ذلك مثل ما حدث بين عبد الله السعيد وحسام عبد المجيد

وتحدث الصباحي عن أن الشاهد في موضع إعادة ركلة الجزاء هو مسألة التأثير، قإذا دخلت الكرة مرة واحدة في المرمى فإنها تحتسب حتى حال دخول اللاعبين المنطقين وفق أحدث التعديلات.

وذكر الصباحي أنه حدث تعديل جوهري في اللعبة إنه إذا لمست الكرة قدم المنفذ لركلة الجزاء مرتين دون عمد ودخلت الكرة المرمى تُعاد ركلة جزاء، أما إذا قام الحارس بصد الركلة فإنه يستأنف اللعب باحتساب ركلة غير مباشرة.

ولفت إلى أن هذه الحالة تم تغيير قانونها بعد ركلة الترجيح التي أثارت جدلًا في مباراة ريال مدريد وأتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا، في إشارةٍ منه إلى ركلة الأرجنتيني جوليان ألفاريز التي تم اإلغاؤها بعد تسجيلها وتسببت في إقصاء أتليتكو مدريد وتأهل ريال مدريد.

