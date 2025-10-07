قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأونروا: قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تترك مكانا آمنا للأطفال في غزة
لجنة شئون اللاعبين تلزم الزمالك بسداد 40 مليون جنيه لصالح زيزو
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 7-10-2025
أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق.. ومفاجأة فى ثمن البانيه
قصة السيارة بورشه 911 النادرة.. 14 نسخة فقط
دعاء المغفرة من الذنوب عند سماع الأذان.. لا تفوت ثوابه
إعلام فلسطيني: مدفعية الاحتلال تواصل قصف المناطق الشرقية والشمالية في غزة
انقطاع الكهرباء في خاركيف الأوكرانية نتيجة قصف روسي للبنبة التحتية
ترامب: يجب على الديمقراطيين السماح لحكومتنا بإعادة فتح أبوابها قبل العمل معهم مجددا
وزير الخارجية: شخصية العناني ستُثري عمل المنظمة وتقودها لأداء رسالتها الإنسانية
عبادة خفية يحبها الله وتطفئ غضبه.. تعرف على ثواب الصدقة وفضلها
رياضة

زوجة نجم الزمالك الراحل توجه رسالة تحية شكر وتقدير لرجال حرب أكتوبر

يارا أمين

وجهت الدكتورة ماجي الحلواني زوجة الراحل الكابتن حمادة إمام نجم الزمالك السابق، رسالة تحية شكر وتقدير لكل رجال حرب أكتوبر المجيدة، في الذكري الـ 52 للانتصار العظيم.

وأضافت في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، أن الكابتن حمادة إمام كان في المخابرات الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة.

واختتمت الدكتورة التصريحات قائلة: "يجب أن يفخر شباب مصر بانتصار حرب أكتوبر العظيمة".

سبب بكاء أحمد جلال 

ومن ناحية أخرى انهمرت دموع الإعلامي أحمد جلال، مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أثناء حديثه عن والده الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكدًا أن تلك الذكرى تظل محفورة في وجدان كل المصريين، لما جسدته من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.

وخلال حديثه عن الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر، أعرب أحمد جلال عن فخره بوالده وكل أبطال القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر، قائلاً إن تضحياتهم ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري جيلاً بعد جيل.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

