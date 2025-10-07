زوجة نجم الزمالك الراحل توجه رسالة تحية شكر وتقدير لرجال حرب أكتوبر

وجهت الدكتورة ماجي الحلواني زوجة الراحل الكابتن حمادة إمام نجم الزمالك السابق، رسالة تحية شكر وتقدير لكل رجال حرب أكتوبر المجيدة، في الذكري الـ 52 للانتصار العظيم.

وأضافت في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك، أن الكابتن حمادة إمام كان في المخابرات الحربية خلال حرب أكتوبر المجيدة.

واختتمت الدكتورة التصريحات قائلة: "يجب أن يفخر شباب مصر بانتصار حرب أكتوبر العظيمة".

سبب بكاء أحمد جلال

ومن ناحية أخرى انهمرت دموع الإعلامي أحمد جلال، مقدم برنامج الماتش على قناة صدى البلد، أثناء حديثه عن والده الذي شارك في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973، مؤكدًا أن تلك الذكرى تظل محفورة في وجدان كل المصريين، لما جسدته من بطولات وتضحيات من أجل الوطن.

وخلال حديثه عن الذكرى الثانية والخمسين لحرب أكتوبر، أعرب أحمد جلال عن فخره بوالده وكل أبطال القوات المسلحة الذين ساهموا في تحقيق النصر، قائلاً إن تضحياتهم ستظل خالدة في ذاكرة الشعب المصري جيلاً بعد جيل.