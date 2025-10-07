الأطباء تنشر قائمة الشرف لأبنائها شهداء حرب أكتوبر 1973

تقدمت النقابة العامة للأطباء بالتهنئة لجموع الشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر 1973، مثمنة تضحيات أبنائها من الأطباء ابذين شاركوا في معركة العبور.

وقالت النقابة في بيان لها، إننا نُجدد العهد والولاء لتضحيات أبناء مصر الأطباء الذين دفعوا أرواحهم فداءً للوطن في حرب أكتوبر المجيدة، مضيفة: هؤلاء الأبطال لم يكونوا يحملون السلاح فقط، بل حملوا في أيديهم الأدوات البيضاء: المشرط، الإبرة، الدواء، والرحمة.

وأضافت النقابة العامة: كان الأطباء إلى جانب الجنود في ميادين الشرف، يسعفون الجرحى، ويداوون المصابين، ويتعرضون لنفس الأخطار، وكلهم إيمان بأن واجبهم تجاه الوطن لا يُقاس بثمن.

وسجّلت نقابة الأطباء، أسماء 17 طبيبًا من أبنائها الذين ارتقوا شهداء في تلك الملحمة البطولية، وقد نقش اسم كل منهم على لوحة الشرف لتخليد ذكراهم بيننا.

وجاءت أسماء الأطباء الشهداء حسب ما وثقته النقابة:

1. د. لويس عجايبي

2. د. عادل إبراهيم أبو سنة

3. د. رشاد مرزوق تادروس

4. د. فتحي المتولي حلاوة

5. د. حسين صبري أحمد

6. د. كمال لبيب شنودة

7. د. سمير وهبة كراس

8. د. شريف رمزي عباس

9. د. نبيل فهمي

10. د. مجدي زكي مسعود

11. د. صفوت زارع محروس

12. د. السيد محمد حسين قاسم

13. د. حسن حافظ أحمد شيبوب

14. د. حسن محمد مصطفى رشدى

15. د. نبيل عبد الحميد الحمامى

16. د. محمد أيوب حسين

17. د. رضا فؤاد غالي