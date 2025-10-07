المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة الأمن العربي

أكدت الدكتورة إيمان سالم، أمينة الاتصال السياسي بأمانة حزب المؤتمر بالقاهرة، أن المملكة العربية السعودية تمثل ركيزة أساسية في استقرار المنطقة، وأن دورها التاريخي يعكس مكانتها القيادية ومسؤوليتها تجاه قضايا الأمة العربية، مشيرة إلى أن مواقفها الثابتة كانت دائمًا داعمة لوحدة الصف العربي وحماية الأمن القومي.

وقالت الدكتورة إيمان سالم، إن العلاقات المصرية السعودية تعد نموذجًا فريدًا للتعاون والتكامل العربي، موضحة أن المملكة وقفت إلى جانب مصر منذ عام 2013، وساندتها سياسيًا واقتصاديًا في مرحلة دقيقة من تاريخها، وهو ما أسهم في تعزيز استقرار الدولة ودعم مسيرتها التنموية.

وأضافت أن مصر والسعودية تمثلان معًا صمام أمان قضايا العرب، وأن التنسيق المستمر بين البلدين يشكل ضمانة حقيقية لاستقرار الإقليم وحماية مصالح الشعوب العربية، مؤكدة أن وحدة الموقف بين القاهرة والرياض تظل حجر الزاوية في أي رؤية عربية لمستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا.