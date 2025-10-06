برلماني: كلمة الرئيس في ذكرى انتصارات أكتوبر ترسخ معادلة القوة والسلام

قال النائب الدكتور أحمد عبد المجيد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر، حملت رسائل سياسية مهمة، أبرزها أن السلام الحقيقي لا يقوم إلا على العدل، وأن التجربة المصرية في إقرار السلام تمثل نموذجًا فريدًا في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار عبد المجيد في تصريح صحفي له اليوم، إلى أن مصر لم تتخلّ يومًا عن دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وأنها ما زالت تقف في مقدمة الدول الداعية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق الشرعية الدولية.

وشدد وكيل إسكان البرلمان، على أن إشادة الرئيس بالجهود الأمريكية في وقف إطلاق النار في غزة تعكس رؤية مصر الواقعية في التعامل مع أزمات المنطقة، مؤكدًا أن القاهرة تتحرك دائمًا بمنهجية متزنة تجمع بين ثوابت الموقف الوطني وضرورات التنسيق الدولي، حفاظًا على أمن المنطقة واستقرارها.

واختتم الدكتور احمد عبد المجيد تصريحه بالتأكيد على أن كلمة الرئيس لم تكن مجرد خطاب احتفالي، بل وثيقة سياسية متكاملة تحمل رؤية الدولة المصرية لمستقبلها، وتؤكد أن روح أكتوبر ما زالت حية في ضمير الأمة، تدفعها لمزيد من البناء والتمكين، وترسّخ لمكانة مصر كركيزة أساسية للأمن والسلام والتنمية في الشرق الأوسط.