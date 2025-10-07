ماجد الكدواني: زمان كنت عصبي في البيت وحياتي صاخبة

كشف الفنان ماجد الكدواني أن لديه طفلين، هما يوسف وساندرا، وأن العلاقة داخل المنزل تقوم على الصداقة، قائلاً:"فكرة العيلة مهمة جدًا، وبحب نعيش في سلام، حتى في القرارات الحاسمة، لازم تكون بالراحة وبالتشاور".



وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً:"في بعض اللحظات، لازم الأب يكون حاسم. لما بنتي ساندرا مرضت في إحدى سنوات دراستها، أخدت قرار بنقلها من المدرسة، وقلت لها: هتتنقلي يعني هتتنقلي".



وتابع:"كانت بتعيط علشان هتسيب أصحابها، وكان وقتها فيه مشكلة، فقررت نقلها فورًا وبشكل حاسم، رغم إنها ما كانتش عاوزة تمشي علشان أصحابها. وده يثبت إن في الحياة فيه مواقف لازم تؤخذ فيها قرارات حاسمة. ومثال آخر: لما ابني سافر للدراسة في الخارج، ما كانش قدامي خيار غير القبول، رغم إني عيطت بيني وبين نفسي، والخمس سنين عدّوا بالعافية، لكن كان لازم أقبل القرار لأنه في صالحه".

ورداً على سؤال لميس الحديدي: "هل أنت أب مواجه؟"، أجاب:"بواجه أحيانًا، لكن زمان كنت بواجه أكتر. شخصيتي كانت حاجة تانية. كنت عايش حياة صاخبة، وكنت عصبي، سريع الغضب والانفعال. كنت ممكن أتعصب على أقل حاجة، وأكسر حاجات، وده كان بسبب قلة الخبرة في الحياة".

وعن أسباب تغير شخصيته، قال:"الخبرة وتقييم النفس. لما شفت الحياة بشكل تاني، قررت أتغير. حد في مقام أبوي قالي نظرية اسمها 'الصباع'، إننا بنعيش نلوم الآخرين ونقول: أنت اللي خلتني، وأنت اللي عصبتني. النظرية دي غيرتني، ومع تقييم النفس ومواجهة العيوب، بدأت أتغير".

وختم قائلاً:"لما اتغيرت وغيرت من نفسي، الكل ارتاح من حوالي".