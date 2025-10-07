قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صفقة محتملة للأهلي.. نجم الزمالك يهدد بفسخ عقده
شيخ الأزهر يزور الدكتور أحمد عمر هاشم.. ويدعو له بالصحة والعافية
دعوات بالشفاء للدكتور أحمد عمر هاشم بعد تدهور حالته الصحية
فايقة حنيدق أشهر ممرضة في حرب أكتوبر: تطوعت بالجيش لخدمة بلدي ومساعدة الجرحى والمصابين
إجراءات ضد مروّجي الأكاذيب.. الزمالك يرد على أنباء رحيل جون إدوارد
مقتـ ل شخص وإصابة آخرين باشتباكات عنيفة بين الجيش السوري وقسد في حلب
الفخر العربي.. سفير الإمارات يهنئ مصر بفوز خالد العناني مديرا عاما لليونسكو
الجندي محمد صاحب علامة النصر خلال حرب أكتوبر يكشف كواليس هذه اللحظة التاريخية
وزير السياحة والآثار يعلق على فوز خالد العناني بمنصب مدير عام اليونسكو: عنده برنامج انتخابي رائع
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025.. الجرام يقفز 70 جنيها
كيف تحصن نفسك من كل شيء قبل النوم؟.. بـ10 سور تنجو من أكبر مخاوفك
إغلاق 5 مدارس سودانية في أسوان تعمل دون ترخيص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماجد الكدواني: زمان كنت عصبي في البيت وحياتي صاخبة

ماجدالكدواني
ماجدالكدواني
هاني حسين

كشف الفنان ماجد الكدواني أن لديه طفلين، هما يوسف وساندرا، وأن العلاقة داخل المنزل تقوم على الصداقة، قائلاً:"فكرة العيلة مهمة جدًا، وبحب نعيش في سلام، حتى في القرارات الحاسمة، لازم تكون بالراحة وبالتشاور".


وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "الصورة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار"، قائلاً:"في بعض اللحظات، لازم الأب يكون حاسم. لما بنتي ساندرا مرضت في إحدى سنوات دراستها، أخدت قرار بنقلها من المدرسة، وقلت لها: هتتنقلي يعني هتتنقلي".


وتابع:"كانت بتعيط علشان هتسيب أصحابها، وكان وقتها فيه مشكلة، فقررت نقلها فورًا وبشكل حاسم، رغم إنها ما كانتش عاوزة تمشي علشان أصحابها. وده يثبت إن في الحياة فيه مواقف لازم تؤخذ فيها قرارات حاسمة. ومثال آخر: لما ابني سافر للدراسة في الخارج، ما كانش قدامي خيار غير القبول، رغم إني عيطت بيني وبين نفسي، والخمس سنين عدّوا بالعافية، لكن كان لازم أقبل القرار لأنه في صالحه".

ورداً على سؤال لميس الحديدي: "هل أنت أب مواجه؟"، أجاب:"بواجه أحيانًا، لكن زمان كنت بواجه أكتر. شخصيتي كانت حاجة تانية. كنت عايش حياة صاخبة، وكنت عصبي، سريع الغضب والانفعال. كنت ممكن أتعصب على أقل حاجة، وأكسر حاجات، وده كان بسبب قلة الخبرة في الحياة".
وعن أسباب تغير شخصيته، قال:"الخبرة وتقييم النفس. لما شفت الحياة بشكل تاني، قررت أتغير. حد في مقام أبوي قالي نظرية اسمها 'الصباع'، إننا بنعيش نلوم الآخرين ونقول: أنت اللي خلتني، وأنت اللي عصبتني. النظرية دي غيرتني، ومع تقييم النفس ومواجهة العيوب، بدأت أتغير".
وختم قائلاً:"لما اتغيرت وغيرت من نفسي، الكل ارتاح من حوالي".

ماجد الكدواني الكدواني لميس الحديدي اخبار التوك شو مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزوجه

الناجية من جريمة نبروه تكشف كواليس جديدة عن مقتل 3 صغار على يد والدهم

المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء

متحدث الحكومة: لم يصدر أي قرار بزيادة أسعار البنزين والكهرباء حتى الآن

مديرية أمن بني سويف

من علاقة محرمة إلى جريمة.. تفاصيل مقتل شاب على يد حماه في مزرعة ببني سويف

هبة قطب

هبة قطب تفجر مفاجأة عن سبب حركة ابنتها اللافتة في حفل زفافها

االزوجان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه عن المتهم: "اتحول فجأة وبقى يخوفنى كأنه مسحـ.ور"

المتهمون

سكرانين وارتكبوا أفعالًا خادشة داخل السيارة .. القبض على فتيات الفيديو المنتشر فوق المحور

الفعل الفاضح

حجز مصور فيديو الفعل الفـــ.اضح على المحور والتحقيق مع المتهمين| صور

الزوجاان

الناجية من مذبـ ـحـ ـة نبروه: لما حد بيدعي عليه قلبي بيوجعني

ترشيحاتنا

الدكتور خالد العناني

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يهنئ الدكتور خالد العناني لفوزه بمنصب مدير عام اليونسكو

خالد العناني

مدير مكتبة الإسكندرية: فوز العناني بمنصب مدير عام اليونسكو سيثرى الحالة الثقافية

محمد رمضان

‏ المكتب الإعلامي لمحمد رمضان يرد على الأخبار المغلوطة بشأن أغنية رقم واحد

بالصور

رام 1500 بمحرك هيمي V8.. الشاحنة الأسرع مبيعا في أمريكا

رام 1500
رام 1500
رام 1500

طريقة عمل الأرز بالدجاج بمذاق شهي

أرز بالدجاج
أرز بالدجاج
أرز بالدجاج

محافظ الشرقية يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة شارع سعد زغلول بمدينة الزقازيق

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تعرف على هافال جوليان 2026 في السعودية

هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026
هافال جوليان 2026

فيديو

اختفاء لوحة خنتي كا

اختفاء غامض يهز سقارة.. تحقيقات تكشف لغز لوحة خنتي كا المفقودة

حقيقة فيديو هبة قطب وبنتها

فيديو قديم يثير الجدل.. الحقيقة الكاملة وراء ظهور هبة قطب مع ابنتها دينا هشام

اعتنق الإسلام داخل الزنزانة

ناشط إيطالي يشهر إسلامه عقب اعتقاله من أسطول الصمود

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا عنوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

المزيد