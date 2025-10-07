ترامب: ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع؟

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه يريد أن يعرف ما الذي تخطط كييف لفعله بصواريخ توماهوك أمريكية الصنع قبل الموافقة على توريدها لأنه لا يريد تصعيد الحرب الروسية الأوكرانية.





ورداً على سؤال من الصحافيين في البيت الأبيض عما إذا كان قد اتخذ قراراً بشأن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك، لم يستبعد ترامب ذلك وقال إنه "اتخذ قراراً نوعاً ما" في هذا الشأن.

وتابع: "أود أن أطرح بعض الأسئلة. أنا لا أتطلع إلى تصعيد تلك الحرب"، بحسب وكالة رويترز.

وأضاف: "أعتقد أنني أريد أن أعرف ماذا سيفعلون بها.. إلى أين سيرسلونها؟ أعتقد أن عليّ طرح هذا السؤال".