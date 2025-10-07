كاتب صحفي: خفض أسعار الفائدة ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والاستهلاك في مصر

كشف رضا المسلمي، الكاتب الصحفي، أن أسعار الفائدة تخص كل المواطنين المصريين وخفضها يخص قطاع كبير وخاصة الاستهلاكي.



وتابع خلال لقائه مع أحمد دياب وعبيدة أمير، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن الفترة الأخيرة شهدت تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري.



وأكد ارتفاع الاحتياطي النقدي عن 49 مليار دولار وزيادة تحويلات المصريين بالخارج عن 36 مليار دولار، إضافة إلى زيادة عائدات السياحة وارتفاع معدل الاستثمار الأجنبي.



وأشار إلى تحسن الاقتصاد ينعكس على سعر الدولار الذي استقر في السوق المصري، حيث أدى إلى انخفاض تكلفة الاستيراد وبالتالي تكلفة الإنتاج تقل ما يؤدي إلى تراجع سعر السلعة بما يؤدي إلى انخفاض معدل التضخم.

