محافظات

إزالة 68 تعديا بأسوان ضمن المرحلة الثالثة من الموجه الـ27

إزالة التعديات بأسوان
إزالة التعديات بأسوان
محمد عبد الفتاح

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان جهود الوحدات المحلية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة بالبناء أو الأراضى الزراعية ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ 27 ، والتى تستمر حتى 24 أكتوبر الجارى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وشدد المحافظ على مواصلة التنسيق بين مسئولى المحليات والأجهزة الأمنية بإشراف اللواء عبد الله جلال مدير الأمن ، على أن يتم إدراج الحالات التى لم تقوم بتوفيق أوضاعها من أصحاب طلبات التقنين .

وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة عاطف كامل بتنفيذ حملة مكبرة إستهدفت إزالة 68 حالة تعدى بمساحة 28 ألف و 13 م2 بقرى الرديسية بحرى والحجز بحرى والطوناب من بينها 9 حالات تم إزالتها عقب رصدها عبر منظومة المتغيرات المكانية وذلك وسط مشاركة من الأجهزة الشرطية ، ونواب رئيس المدينة ، ورئيس القرية ، مدعومين بالمعدات الثقيلة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

جهود إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة

كلف اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بقيام اللواء رماح السيد السكرتير العام المساعد بتفقد موقف سيارات الأجرة بمنطقة النفق بوسط مدينة أسوان بمرافقة مسئولى إداراة المواقف والمرور وحى شرق بالوحدة المحلية وذلك لمتابعة إنتظام سير العمل بمواقف السيرفيس ورفع مستوى النظافة العامة بمختلف الشوارع والميادين .

ونقل السكرتير العام المساعد  توجيهات محافظ أسوان بشأن سرعة تنفيذ أعمال النظافة ورفع الكفاءة داخل دورة المياه العمومية بالموقف ، فضلاً عن التواصل مع مسئولى الصرف الصحى والمقاول المسئول للقيام بمراجعة صحة وسلامة خطوط وشبكات الصرف المنفذه والقيام بالأعمال الفنية اللازمة لضمان تشغيلها بالشكل المطلوب .

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

