الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

النقل والمواصلات: نجدد الثقة في قرارات الرئيس لحماية الأمن القومي المصري

الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية
الديب أبوعلي

جددت النقابة العامة للعاملين بالنقل والمواصلات وخدماتها برئاسة محمد أبو العباس، ثقتها في القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأكدت النقابة في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن احتفالات شعب مصر العظيم بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر عام 197، تتزامن مع انتصارات جديدة تحققها الدولة المصرية على كافة الأصعدة الداخلية والخارجية.

وأشارت إلى ما تقوم به الدولة من الاستمرار في بناء الجمهورية الجديدة، والنهوض بالصناعة وتوفير الحياة الكريمة للمواطنين رغم التحديات، وكذلك تعزيز مكانة الجيش المصري ليظل الدرع والسيف الذي يحمي الدولة المصرية من كافة المخططات.

ولفتت النقابة (التي تمثل الآلاف من العمال) إلى أن كل ما سبق يدفعها إلى استمرار مساندتها للقيادة السياسية، ولخطط التعمير والبناء وتوفير فرص العمل للشباب وتقديم كل برامج الحماية والرعاية والدعم للفئات الأكثر احتياجا.

كما جددت النقابة العامة الثقة في كل القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي؛ لحماية الأمن القومي في الداخل والخارج، بعد أن ثبتت حكمته وقدرته على قراءة المشهد، وهو ما تسبب في استقرار الدولة، والحفاظ على ترابها الوطني، وعدم التفريط في الثوابث المصرية تجاه القضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، وفرض هذه المواقف الثابتة على العالم أجمع.

وتعهدت النقابة العامة بمواصلة حشد العمال وتوعيتهم لمواصلة العمل وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والدفاع عن مصالحهم المشروعة ليكونوا درعا جديدا يحمي الوطن ويحافظ على استقراره وتنميته.

