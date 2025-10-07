عروض فنية ووطنية احتفالا بذكري انتصارات أكتوبر بفرع ثقافة دمياط

تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، شارك فرع ثقافة دمياط برئاسة نجوي كيوان بعروض فنية وطنية، ضمن احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة، بيوم العزة والكرامة ذكرى يوم السادس من أكتوبر.

فيما وقد شهدت حديقة بنت الشاطئ حفل غنائي لفرقة المواهب لقصر ثقافة كفر سعد مساء الاثنين، حيت قدمت فقرات غنائية جماعية لمجموعة من أشهر أغنيات الحرب.

وعلى مدار اليومين الماضيين، واصل الفرع تنفيذ برنامج الاحتفال بنصر اكتوبر، من خلال فعاليات بيت ثقافة السرو ومكتبة ميت أبو غالب الثقافية بالمدارس الاعدادية للبنات ومكتبة ميت الخولى الثقافية بمركز الشباب، والتى تضمنت محاضرات و مجموعة من الندوات التي تحكي عن نصرأكتوبر واستعراض لبسالة الجيش المصري فى تحطيم غرور العدو، وتحدى الجيش للمستحيل بمعركة الفردان، كما تطرق الحديث داخل تلك اللقاءات لقصص تضحيات وبطولات شيوخ واهالى قبائل سيناء وتعاونهم مع الحكومة المصرية من خلال حماية الجنود المصريين وتصوير مواقع العدو الإسرائيلي

كما جاء علي هامش تلك الاحتفالية تنفيذ عدد من الورش الفنية والأمسيات الشعرية، إلي جانب مشاركة قصر الطفل بعمل مجلة حائط عن نصر اكتوبر مع طلاب مدرسة الشرباصى .