محافظ كفر الشيخ يتابع تسليم نماذج التصالح في مخالفات البناء بمركز بيلا

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال تسليم نماذج رقم 8 الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء للمواطنين بمركز بيلا، وذلك ضمن جهود المحافظة لتقنين أوضاع المباني المخالفة، وتحقيق الاستقرار القانوني للمواطنين.

جاء ذلك تحت إشراف الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، والتي أكدت أن المركز يشهد تواصلًا يوميًا في استقبال المواطنين المستوفين لإجراءات التصالح، وتسليمهم النماذج فور الانتهاء من الفحص وسداد الرسوم القانونية المقررة.

وفي سياق آخر، أعلنت الدكتورة آمال بركات، رئيس مركز ومدينة بيلا، عن بدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع زراعة 17 عمود إنارة بطريق «بيلا - حاذق»، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الفنية للأعمدة، ضمن خطة شاملة لتطوير وتحديث 30 عمود إنارة بطريق «بيلا - حاذق - أبو بدوي» بالتعاون مع جهود المشاركة المجتمعية.

وأكدت «بركات» أن المشروع يأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تطوير منظومة الإنارة العامة في كافة مراكز وقرى المحافظة، بهدف الحد من الحوادث، خصوصًا مع اقتراب فصل الشتاء، وما يصاحبه من انخفاض في مستوى الرؤية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.