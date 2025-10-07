ريبيرو ماشي من 40يوم.. ناقد رياضي ينتقد الأهلي لهذا السبب

أنتقد الناقد الرياضي خالد طلعت تأخر النادي الاهلي في التعاقد مع مدير فني لتدريب الفريق.

وكتب خالد طلعت عبر فيسبوك:الأهلي بقاله تقريبا حوالي 40 يوم ممشي ريبيرو وبيدور على مدير فني ومش لاقي لحد دلوقتي وبيلعب بمدرب مؤقت داخل في شهر ونص !!!

و أضاف:كان فيه فترة توقف دولي طويلة في سبتمبر ، ودلوقتي برضه بدأت فترة توقف دولي طويلة في اكتوبر واي فترة فيهم كانت فرصة للمدرب الجديد ياخد وقت اطول ويتعرف على اللاعيبة ويحط افكاره والاهلي مستغلش الفترتين دول في التعاقد مع مدرب

و تابع :أي نادي كبير وأي ادارة محترفة وشاطرة المفروض مياخدوش الوقت ده كله في التفاوض مع مدربين لأن كل ما فترة المدرب المؤقت بتطول بتبقى مشكلة للفريق.

علي الجانب الاخر كان قد أكد عماد النحاس، القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الأهلي حقق فوزًا مهمًّا ومستحقًّا على حساب كهرباء الإسماعيلية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين اليوم على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري، ليحصد الفريق الانتصار الرابع على التوالي.

وأوضح، خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: المباريات التي تأتي بعد القمة تكون صعبة، ولكننا حققنا فوزًا مهمًّا بنتيجة وأداء مميز؛ بعد الاطمئنان على حالة جميع اللاعبين، وأتمنى التوفيق للمجموعة التي سوف تنضم للمنتخبات الوطنية.

وأضاف أن ياسر إبراهيم اشتكى من دوار خفيف، وتم استبداله كإجراء احتياطي، أما حسين الشحات فاشتكى من إصابة بسيطة، ولهذا فضلنا استبداله.