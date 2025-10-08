قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسعار الذهب اليوم الأربعاء 8-10-2025
تحركات عاجلة داخل الزمالك لتجنب فسخ عقد محمود بنتايك
الزراعة: انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالمحافظات
رئيس بعثة منتخب مصر بالمغرب: الأجواء إيجابية واللاعبون عازمون على حسم التأهل
وزير الخارجية الأمريكي ونظيره البريطاني يتفقان: لا مكان لحماس في حكم فلسطين
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
بعد تتويجه بجائزة جلوب برستيج.. رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله
اتفاق مبدئي.. مصادر بالأهلي تكشف اختيار المدير الفني الجديد والحسم خلال ساعات
اليوم.. انقطاع المياه لمدة 10 ساعات بأسيوط | تعرّف على الأماكن والمواعيد
أسيوط تودع قداسة البابا تواضروس بحفاوة شعبية ورسمية واسعة
قيادي بـ«فتح»: نأمل أن تفضي مفاوضات شرم الشيخ لوقف فوري ونهائي لإطلاق النار بغزة|فيديو
سفير مصر الأسبق بإسرائيل: العقد الاجتماعي في دولة الاحتلال تفكك.. وفكرة الأمان أصبحت «محل شك»|فيديو
الإغاثة الطبية في غزة: المساعدات لم تكن يومًا كافية.. والمأساة تفوق الإمكانيات

غزة
غزة
هاني حسين

قال الدكتور بسام زقوت، مدير جمعية الإغاثة الطبية في غزة، إن المساعدات الطبية التي دخلت القطاع خلال العامين الماضيين لم تكن يومًا كافية لتلبية الاحتياجات الصحية المتفاقمة، مؤكدًا أن حجم المأساة في غزة، سواء من حيث عدد المصابين أو تدهور الأوضاع المعيشية، يفوق بكثير ما يتم تقديمه من دعم.

وفي مداخلة أجراها معه الإعلامي همام مجاهد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح من الجانب المصري، أوضح زقوت أن النظام الصحي في غزة صمد خلال العامين الماضيين رغم الظروف القاسية والحصار المستمر، قائلاً: "شهدنا فترات كان فيها نقص شديد في المواد الطبية، وفترات أخرى شهدت دخول بعض المساعدات التي ساعدتنا على الاستمرار، لكن لم يكن ذلك يومًا كافيًا".

وأشار إلى أن القطاع الصحي في غزة يواجه أزمات متراكمة، تشمل ارتفاع أعداد المصابين بشكل يفوق طاقة المستشفيات، بالإضافة إلى زيادة في نسبة الأمراض المزمنة والمعدية الناتجة عن سوء التغذية وتردي ظروف النظافة العامة، مضيفًا: "في بعض الفترات، كان يُستقبل نحو 100 مصاب يوميًا، لكن هذا الرقم ارتفع إلى 700 مصاب في اليوم الواحد، وهو رقم يفوق قدرة النظام الصحي على الاستيعاب".

وأكد زقوت أن النقص في الكوادر الطبية بات واضحًا، في ظل منع الاحتلال الإسرائيلي لوفود الأطباء والمتطوعين من الدخول إلى غزة، رغم الحاجة الملحّة إليهم، كما أشار إلى أن مئات المصابين الذين يحتاجون إلى عمليات جراحية معقدة لا يمكن إجراؤها داخل القطاع، ما يستوجب نقلهم للعلاج بالخارج، وهو ما يُقابل عادة بالرفض الإسرائيلي.

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل

