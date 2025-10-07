رئيس جامعة بنها يفتتح برنامج تدريب المقيمين لجائزة التميز الحكومي للكليات

افتتح الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها ، فعاليات برنامج تدريب المقيمين لجائزة التميز الحكومى لكليات الجامعة فى نسختها الرابعة 2025 والتي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها منسق جائزة التميز الحكومي العربي بجمهورية مصر العربية ، وحاضر فيها الدكتورة ميرفت كوزمن خبيرة التدريب لجوائز التميز الحكومي.

جاء ذلك بحضور الدكتور عبد القادر عبد الكريم منسق عام الجودة الإدارية بالجامعة ورئيس الفريق ، والدكتور حامد الزعبلاوي الأستاذ بكلية الزراعة ومسئول التقييم ، ورانيا معتز أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومنسق الجائزة بالجامعة ، وأحمد حسنى عضو وحدة نظم الجودة الإدارية ومسئول الاتصال.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي أن جامعة بنها حريصة علي المشاركة بالمرحلة الرابعة في جائزة مصر للتميز الحكومي للجامعات المصرية ، تنفيذا لرؤيتها بنشر ثقافة التميز المؤسسي وترسيخ مفاهيم الجودة والإبداع داخل كافة قطاعاتها وكلياتها، بما يتسق مع رؤية مصر 2030.

وأضاف " الجيزاوي " أن تنفيذ الجامعة للبرنامج التدريبي يأتي في إطار خطة جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء كوادر تقييم مؤسسي داخل الجامعات، تُمكنها من تنفيذ جوائز التميز بشكل ذاتي ومستدام، بما يسهم في تطوير الأداء وتحقيق التميز المؤسسي.

وأشار رئيس الجامعة إلي أنه جاري قريبا إطلاق جائزة جامعة بنها للتميز الحكومي لتكريم المتميزين في الجهاز الإداري وفق معايير موضوعية محددة انطلاقا من تعزيز الاستثمار في المتدربين كمراجعين للكليات بهدف تحفيز الأداء المتميز والارتقاء بالجودة في الخدمات الحكومية.

الجدير بالذكر أن جميع الكليات ستتقدم لجائزة التميز الحكومي وسيتم التقييم بواسطة مقيمين مدربين يتم اختيارهم من كليات الجامعة وستنتهى عمليات التقييم باختيار افضل ٥ كليات لتمثيل الجامعة فى جائزة التميز لعام ٢٠٢٦ على مستوى جميع جامعات مصر.