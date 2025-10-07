وزير الشباب والرياضة اليمني : صندوق الأمم المتحدة للسكان شريكنا الأول في العمل الشبابي ودعم أنشطة المرأة

أشاد وزير الشباب والرياضة اليمني نايف البكري، بمستوى الشراكة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والنجاحات التي تحققت فيما يتعلق بتدريب وتأهيل آلاف الشباب من الجنسين، مشيرًا إلى أن الصندوق يعد شريك الوزارة الأول في العمل الشبابي ودعم أنشطة المرأة.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء في العاصمة المؤقتة عدن، نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، مصطفى الكنزي ، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".



وعبر البكري، خلال اللقاء، عن تطلعه للمزيد من العمل مع المنظمة، فيما يخص قطاعي الشباب والمرأة، وتعزيز الشراكة خاصة أن لدى الوزارة مهمة تنفيذ برامج الخطة الوطنية لتمكين الشباب.



وأوضح أن الوزارة لديها عددا من المراكز الشبابية في بعض المحافظات المحررة وتقام فيها الكثير من البرامج التي تُعنى وتختص بهموم الشباب في مجال التدريب والتأهيل والتمكين الاقتصادي، والعمل بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى والمؤسسات الخاصة والمجتمع المدني لتلبية تلك الاحتياجات، وتوفير برامج تدريبية متنوعة لدعم مشاركة الشباب في الاقتصاد وتشجيع ريادة الأعمال وغير ذلك.



من جانبه، أكد نائب الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان، استمرار المنظمة ودعمها للمراكز الشبابية واهتمامها باستكمال ما تم البدء فيه، وتنفيذ البرامج التي تُعنى بالشباب وتطلعاتهم، والعمل على تنمية مهاراتهم وتعزيز وعيهم، وتفعيل دورهم في المجتمع.